Persisten expresiones de rechazo hacia la comunidad gay en el estado

Benito Juárez, de los municipios con mayor número de casos

Reportes en universidades, áreas vinculadas al sector turístico, servicios médicos y espacios públicos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El estrés social prolongado afecta cada vez más a hombres y mujeres gays en Quintana Roo, de acuerdo con reportes del Observatorio de Violencia contra la Diversidad Sexual de Quintana Roo.

El organismo registró un incremento en las denuncias por discriminación y agresiones emocionales en distintos municipios del estado.

Especialistas del Centro de Atención a la Diversidad Sexual de Cancún señalan que este tipo de presión constante puede detonar ansiedad, depresión, insomnio, aislamiento y crisis emocionales.

También advierten que algunos afectados presentan síntomas físicos como aumento de presión arterial y tensión muscular continua.

Adultos gay enfrentan hostilidad en centros laborales

Colectivos como Red Diversa Q. Roo indican que los jóvenes son quienes más resienten estas situaciones debido al entorno escolar y familiar, mientras que adultos de la comunidad enfrentan hostilidad en centros laborales, oficinas públicas y espacios recreativos.

Las denuncias y reportes suelen concentrarse en preparatorias y universidades, áreas vinculadas al sector turístico, servicios médicos y espacios públicos donde aún persisten expresiones de burla y rechazo.

Los testimonios señalan que estos ambientes contribuyen al desgaste emocional de la población LGBT+.

Benito Juárez encabeza los municipios con mayor número de casos, seguido de Playa del Carmen y Othón P. Blanco, según datos de los colectivos mencionados. También se registran incidentes en Cozumel y Tulum, aunque con menor frecuencia.

Falta de protocolos limita la respuesta institucional

Organizaciones advierten que un número importante de víctimas no presenta denuncias por miedo al estigma o posibles represalias laborales, lo que impide dimensionar la magnitud real del problema.

Además, señalan que la falta de protocolos claros para atender estos casos limita la respuesta institucional.

Colectivos y especialistas piden reforzar campañas de sensibilización y crear mecanismos de atención inmediata que reduzcan los efectos del estrés social en la salud física y emocional de la comunidad LGBT+ en Quintana Roo.

Quintana Roo, entre los estados con más diversidad sexual: Inegi

Quintana Roo es una de las cinco entidades con el mayor porcentaje de diversidad sexual y de género presente en su población, pues una de cada 13 personas mayores de 15 años son parte de la comunidad LGBT+

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en el Caribe mexicano más de 96 mil 500 personas se autoidentifican con una orientación sexual gay u homosexual, lesbiana, transexual u otra.

De este grupo al menos la mitad se autodeclaró como bisexual; otro 20% como gay, un 15% lesbiana, el 10% transexual y el resto alguna otra.

Los no binarios cada vez están cobrando más fuerza, ya que pasaron de ser apenas unas decenas en el 2015, a más de seis mil en el 2022, año en que se realizó la encuesta.

Cuatro de cada 10 de estas personas se dieron cuenta de su orientación sexual e identidad de género en la primera infancia, es decir antes de los siete años. Otros tres de cada 10 fue en la adolescencia y dos de cada 10 en la juventud.

Otro punto a destacar es que la mayor parte de las personas que forman parte del grupo Lgbti tienen entre 18 a 25 años.

Además de que nueve de cada 10 se sienten discriminados en sus centros de trabajo, familia, escuela y hasta en las instituciones públicas.

Incluso tres de cada 10 fueron obligados por sus padres a acudir con un psicólogo o autoridad religiosa para “curar” su homesexualidad.

El 28% de los encuestados reveló que enfrentan aún hoy en día problemas para expresar y vivir su sexualidad dentro de sus núcleos familiares.