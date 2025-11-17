Persisten expresiones de rechazo hacia la comunidad gay en el estadoQuintana Roo lunes 17, Nov 2025
- Benito Juárez, de los municipios con mayor número de casos
- Reportes en universidades, áreas vinculadas al sector turístico, servicios médicos y espacios públicos
Por redacción DIARIOIMAGEN
Cancún.- El estrés social prolongado afecta cada vez más a hombres y mujeres gays en Quintana Roo, de acuerdo con reportes del Observatorio de Violencia contra la Diversidad Sexual de Quintana Roo.
El organismo registró un incremento en las denuncias por discriminación y agresiones emocionales en distintos municipios del estado.
Especialistas del Centro de Atención a la Diversidad Sexual de Cancún señalan que este tipo de presión constante puede detonar ansiedad, depresión, insomnio, aislamiento y crisis emocionales.
También advierten que algunos afectados presentan síntomas físicos como aumento de presión arterial y tensión muscular continua.
Adultos gay enfrentan hostilidad en centros laborales
Colectivos como Red Diversa Q. Roo indican que los jóvenes son quienes más resienten estas situaciones debido al entorno escolar y familiar, mientras que adultos de la comunidad enfrentan hostilidad en centros laborales, oficinas públicas y espacios recreativos.
Las denuncias y reportes suelen concentrarse en preparatorias y universidades, áreas vinculadas al sector turístico, servicios médicos y espacios públicos donde aún persisten expresiones de burla y rechazo.
Los testimonios señalan que estos ambientes contribuyen al desgaste emocional de la población LGBT+.
Benito Juárez encabeza los municipios con mayor número de casos, seguido de Playa del Carmen y Othón P. Blanco, según datos de los colectivos mencionados. También se registran incidentes en Cozumel y Tulum, aunque con menor frecuencia.
Falta de protocolos limita la respuesta institucional
Organizaciones advierten que un número importante de víctimas no presenta denuncias por miedo al estigma o posibles represalias laborales, lo que impide dimensionar la magnitud real del problema.
Además, señalan que la falta de protocolos claros para atender estos casos limita la respuesta institucional.
Colectivos y especialistas piden reforzar campañas de sensibilización y crear mecanismos de atención inmediata que reduzcan los efectos del estrés social en la salud física y emocional de la comunidad LGBT+ en Quintana Roo.
Quintana Roo, entre los estados con más diversidad sexual: Inegi
Quintana Roo es una de las cinco entidades con el mayor porcentaje de diversidad sexual y de género presente en su población, pues una de cada 13 personas mayores de 15 años son parte de la comunidad LGBT+
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en el Caribe mexicano más de 96 mil 500 personas se autoidentifican con una orientación sexual gay u homosexual, lesbiana, transexual u otra.
De este grupo al menos la mitad se autodeclaró como bisexual; otro 20% como gay, un 15% lesbiana, el 10% transexual y el resto alguna otra.
Los no binarios cada vez están cobrando más fuerza, ya que pasaron de ser apenas unas decenas en el 2015, a más de seis mil en el 2022, año en que se realizó la encuesta.
Cuatro de cada 10 de estas personas se dieron cuenta de su orientación sexual e identidad de género en la primera infancia, es decir antes de los siete años. Otros tres de cada 10 fue en la adolescencia y dos de cada 10 en la juventud.
Otro punto a destacar es que la mayor parte de las personas que forman parte del grupo Lgbti tienen entre 18 a 25 años.
Además de que nueve de cada 10 se sienten discriminados en sus centros de trabajo, familia, escuela y hasta en las instituciones públicas.
Incluso tres de cada 10 fueron obligados por sus padres a acudir con un psicólogo o autoridad religiosa para “curar” su homesexualidad.
El 28% de los encuestados reveló que enfrentan aún hoy en día problemas para expresar y vivir su sexualidad dentro de sus núcleos familiares.