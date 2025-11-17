Supervisa Mara Lezama Jornada de cirugías de Pterigión en Isla Mujeres

Beneficio a más de 300 personas

Intervención estatal que devolvió salud visual y esperanza a beneficiarios de los 11 municipios

Isla Mujeres.- Como parte de las acciones que transforman vidas, que impulsan la reintegración laboral y el bienestar de quienes viven con alguna discapacidad visual, la gobernadora Mara Lezama Espinosa visitó a los pacientes y sus familiares, beneficiarios de la Primera Jornada de Cirugías de Pterigión 2025.

En el hospital del IMSS-Bienestar, en la zona insular de Isla Mujeres, y acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo Verónica Lezama, la titular del Ejecutivo destacó que este apoyo conjunto significa dignidad para las y los pacientes que quieren recuperar la vista, no perderla.

“El Pterigión es un padecimiento que afecta a adultos mayores, pero también a jóvenes; a veces, por falta de recursos no pueden atenderse y pierden la vista. En este gobierno humanista con corazón feminista no queremos eso, por eso ofrecemos una atención totalmente gratuita, con sensibilidad, para cerrar brechas de desigualdad y una justicia social verdadera”, dijo la Gobernadora.

Durante esta jornada, del 3 al 13 de este mes, se realizaron más de 300 cirugías gratuitas para el bienestar de personas que más lo necesitan de Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas.

Este es un esfuerzo conjunto con el DIF Estatal, la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, la Beneficencia Pública y los gobiernos municipales, con el propósito de devolver la vista, la esperanza y la calidad de vida a quienes más lo necesitan. Representó una inversión estatal de 1 millón 700 mil pesos, pero más allá de las cifras, esta acción reflejó una oportunidad real para que más de 300 personas mejoren su salud visual, su bienestar y su independencia.

Acompañaron a Mara Lezama en esta visita la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde; la directora de la Beneficencia Pública, Claudia Gómez Verduzco; el secretario Estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado; y el director del Hospital Integral de Isla Mujeres, Tharín Vidal.

Mara Lezama rescata el Parque del Queso en Chetumal

Chetumal.- En territorio y acompañada de las vecinas y vecinos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó el parque Benito Juárez, popularmente conocido como Parque del Queso, totalmente rehabilitado, junto con el equipo de la Secretaría de Educación que lo hizo posible.

“Estamos aquí en el Parque del Queso y quiero agradecer al equipo de la SEQ, encabezado por la secretaria Elda Xix, quienes lo adoptaron y con la suma de esfuerzos, para que el dinero del pueblo rinda, hicieron posible esta rehabilitación”, explicó la Gobernadora.

También señaló que ahora habrá que mantenerlo igual para que puedan disfrutarlo las niñas y los niños, los jóvenes, las madres y padres de familia y hasta los abuelitos y abuelitas.

A través del programa “Que Brille Chetumal” se trabajó en la cancha de fútbol, el skate park, los juegos infantiles, el control de plagas, el kiosco, etc. “El chiste es recuperar los espacios públicos, hacer comunidad, evitar ingerir bebidas alcohólicas, hacer muchas actividades”, añadió Mara Lezama con la presencia de la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández.

Este parque es uno de los lugares más representativos de Chetumal, un punto de encuentro familiar y un símbolo de identidad para muchas generaciones de chetumaleños. Su recuperación devuelve vida, color y seguridad a un espacio que forma parte de la historia y el corazón de la ciudad.