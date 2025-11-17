Concluye Programa de Protección a la Tortuga Marina en Isla Mujeres

Con una jornada comunitaria en Punta Sur

Se registraron 904 nidos de tortuga verde y 133 de caguama en esta temporada

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) concluyó el Programa de Protección a la Tortuga Marina 2025 con la actividad “Crías y atardeceres”, que se llevó a cabo en el campamento tortuguero de Punta Sur, con la participación de la comunidad que se sumó a las acciones enfocadas en la conservación de esta emblemática especie en la isla.

Durante la temporada, que inició oficialmente con el primer nido el 18 de abril, se registraron mil 37 nidos en el Campamento Tortuguero Punta Sur, de los cuales 904 correspondieron a tortuga Chelonia mydas (tortuga verde) y 133 a Caretta caretta (caguama). Estas cifras reflejan el compromiso de la FPMC con la protección de especies en riesgo y con el cuidado del patrimonio natural de la isla, indicó el director de Conservación y Educación Ambiental (CEA), Rafael Chacón Díaz.

Como parte del cierre anual, las y los asistentes al evento participaron en una limpieza de playa, reforzando la importancia de mantener ecosistemas saludables para el desarrollo de la vida silvestre. Asimismo, recibieron una plática informativa sobre la relevancia ecológica de las tortugas marinas y la necesidad de fortalecer las acciones para su conservación.

En esta última jornada de la temporada, las y los participantes de la actividad fueron testigos del ingreso al mar de 420 crías provenientes de los últimos nidos de tortuga verde. La actividad permitió conocer de cerca el trabajo científico, técnico y ambiental que durante meses realiza el personal del CEA para favorecer su supervivencia.

El responsable técnico del campamento, Ricardo Peralta Muñoz, reconoció y agradeció el trabajo del voluntariado que participó en el monitoreo, marcaje y resguardo de los nidos, destacando el compromiso colectivo por salvaguardar la biodiversidad de Cozumel.

Éxito en la Semana de Ciencia, Tecnología y Humanidades

Con el propósito de promover un entorno de intercambio, formación e innovación que impulse el crecimiento científico y tecnológico, el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (COQHCYT) realizó la Semana de Ciencia, Tecnología y Humanidades 2025, denominada “Impulsando el Conocimiento para Transformar el Futuro”.

En esta primera edición participaron 95 clubes de ciencia, conformados por 500 hombres y 600 mujeres provenientes de distintos municipios del estado, entre ellos Othón P. Blanco, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel y Benito Juárez.

Los proyectos y actividades se desarrollaron en torno a distintos ejes temáticos, distribuidos en cinco jornadas. Las primeras tres se llevaron a cabo en el Planetario Yook’ol Kaab en Chetumal, iniciando con el tema Ingeniería y Matemáticas; continuando con Ciencias y Medio Ambiente; y finalmente Arte y Humanidades.

Posteriormente, las actividades se trasladaron al Planetario SAYAB en Playa del Carmen, donde se abordaron las áreas de Astronomía y Ajedrez; y finalmente, se concluyó con Tecnología, Robótica y Programación.

Se contó con más de 2 mil beneficiarios, entre estudiantes y personal docente de distintos niveles educativos. Asimismo, se desarrollaron más de 150 actividades en diversas modalidades de participación, entre las que destacaron 40 talleres, 6 concursos, 60 exposiciones, 10 exhibiciones, 5 prácticas demostrativas y 2 torneos.

De igual forma, se llevaron a cabo 30 ponencias magistrales impartidas por profesoras, profesores, investigadoras e investigadores de instituciones de educación superior y centros de investigación. De estas, 28 fueron presentadas por especialistas del estado de Quintana Roo y 2 por invitados provenientes de otras entidades del país.

La clausura tuvo lugar en el Planetario SAYAB de Playa del Carmen, donde se realizó la premiación de los proyectos destacados del torneo IOT. El cuarto lugar fue para el CECyTE Plantel Uno con su equipo “Linces Robotics”; el tercero para el CBTIS 28 “Cyber Halcones”; el segundo para el Instituto Tecnológico de Cancún “Tucanes 01”; y el primer lugar también fue obtenido por el Instituto Tecnológico de Cancún, representado por “Tucanes 03”.

Asimismo, se realizó la premiación del Torneo de Robótica Colaborativa y Automatización con DOBOT, donde el primer lugar fue obtenido por el equipo del Colegio de Bachilleres Chetumal Uno, mientras que el segundo lugar correspondió al equipo del CECyTE en representación del Planetario SAYAB en Playa del Carmen.

El director general del COQHCYT, Cristopher Malpica Morales, destacó la importancia de generar iniciativas que acerquen la ciencia y la tecnología a la sociedad, fomentando la participación de niñas, niños y jóvenes en actividades que fortalezcan su formación académica y despierten vocaciones científicas.