Fallecen al año más de 17 mil personas por accidente de tránsito

Quinta causa de muerte a nivel nacional

Los percances derivados del consumo de alcohol siguen siendo uno de los factores más persistentes

En México, cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que los accidentes de tránsito dejan más de 17 mil fallecimientos al año, lo que representa más de 46 mexicanos cada 24 horas, mientras que el número de lesionados triplica esta cifra.

De acuerdo a estos datos, los siniestros viales se han convertido en la quinta causa de muerte a nivel nacional, con 39 mil 919 defunciones, superando a los homicidios (33 mil 550) y a las enfermedades respiratorias (37 mil 283).

Los accidentes de tránsito en nuestro país son un problema que afecta a miles de personas cada año y que, en la recta final del año, estos se vuelven más comunes, señala el médico urgenciólogo, Damián Castillo, en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se celebra cada tercer domingo de noviembre.

“Aunque muchos se consideran inevitables, en realidad, la mayoría pueden prevenirse si se siguen reglas básicas de seguridad vial. Por esta razón, es importante conocer las causas, consecuencias y acciones para reducir este tipo de incidentes”, afirmó el especialista.

Agregó que un accidente de tránsito se refiere a cualquier hecho que involucre uno o más vehículos y que ocurra en las vías públicas.

Puede ser una colisión entre autos, de un atropello, de un choque con un objeto fijo o incluso de una volcadura: “ciertamente, todos estos eventos pueden causar daños materiales, lesiones o incluso la pérdida de vidas humanas”.

El médico especialista indicó que muchos de los accidentes viales terminan con personas heridas o incluso fallecidas y que los lugares donde más pasan son: Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Estado de México.

Anualmente ocurren más de 380 mil siniestros

En México, los accidentes viales han mantenido una tendencia elevada en los últimos años. Se estima que anualmente ocurren más de 380 mil siniestros de este tipo, muchos de los cuales terminan con pérdidas humanas o con personas lesionadas de gravedad. Los principales tipos fueron: la colisión con vehículo automotor, colisiones con motocicleta, con objeto fijo y atropellamiento.

Las entidades que concentran la mayor cantidad de casos son la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y el Estado de México. En estas zonas, la densidad de población, la cantidad de vehículos y las condiciones del tráfico contribuyen a que la siniestralidad sea mayor.

Los motociclistas encabezaron la lista de víctimas mortales en la capital con 48.6 por ciento de los decesos, seguidos por los peatones con 29.7 por ciento. Conductores, pasajeros y ciclistas representaron porcentajes menores, aunque igualmente relevantes para entender la magnitud del problema.

El perfil de las víctimas mortales en la Ciudad de México muestra que el 81 por ciento eran hombres y que la mayoría tenía entre 18 y 45 años. Además, el análisis de horarios evidencia que los accidentes fatales ocurrieron con mayor frecuencia los fines de semana, sobre todo en la madrugada, entre la medianoche y las 5:59 de la mañana. Los choques se consolidaron como la causa principal de fallecimientos, superando a los atropellamientos, mientras que los derrapes tuvieron un peso importante, sobre todo entre motociclistas. En cuanto a las vías, los ejes viales y los accesos controlados presentaron las cifras más elevadas de mortalidad.

Consumo de alcohol y volante

Diariamente ocurren en promedio 47 siniestros de tránsito en carreteras de México por causas asociadas al consumo de bebidas alcohólicas. Estos eventos ponen en grave riesgo de lesiones y muerte a otros conductores, así como a los usuarios vulnerables de la vía como peatones, ciclistas y motociclistas.

Durante el periodo vacacional, el alto flujo vehicular en carreteras provoca un aumento del 15% al 20% de los siniestros viales en este periodo.

Al respecto, Luis Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), declaró: “La evidencia es contundente, existen más de 60 enfermedades directamente ocasionadas por el consumo de alcohol y más de 200 condiciones de salud relacionadas con el mismo.

Los siniestros de tránsito caen en esta última categoría, ya que se sabe que el alcohol puede afectar la capacidad para conducir al alcanzar concentraciones en sangre tan bajas como 0.02%. Muchas veces las personas que conducen no se perciben intoxicados a esa dosis.

Aun así, no hay un consumo seguro de alcohol que permita conducir sin riesgo, ya que puede desencadenar siniestros que ponen en peligro la vida de la persona al volante, la de las personas que viajan con ella y la de otros pasajeros en otros vehículos”, por ello es urgente regular la disponibilidad de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia a pie de carretera tanto libres como de cuota, así como de la venta informal en las mismas.

Aumentan accidentes en fin de año

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que durante los festejos de Navidad y fin de año se incrementan los accidentes de tránsito entre un 5 por ciento y un 10% durante esta temporada, y la severidad llega a elevarse hasta un 15 por ciento.

Carlos Jiménez, director de Autos y Daños de la AMIS, señaló que esta situación está directamente ligada a situaciones como un mayor flujo vehicular, el consumo de bebidas alcohólicas y conducir a exceso de velocidad.