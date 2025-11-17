Arranca la Navidad en Plaza Galerías de las Estrellas

Con el encendido del árbol

Con la presencia de grandes invitados especiales

Texto y fotos: Asael Grande

Como parte de las celebraciones por sus 43 años de trayectoria artística, Galerías Plaza de las Estrellas le dio la bienvenida a la Navidad 2025, con la presencia de Jonathan Becerra, quien recibió un Galardón de Honor; como padrinos de honor Adriana Nieto, Liza Muriel, Loreli Mancilla, Massiel Sanguinetti, Claudia Vázquez, Peto Cavada, además, de la asistencia de Antonio Escobar y Carlos Girón de “Soltero, Casado, Viudo y Divorciado”, como invitados especiales.

El actor, y cantante mexicano, Jonathan Leonardo Becerra Hernández o simplemente Jonathan Becerra, quien inició su carrera a los 10 años de edad participando en la segunda temporada del programa de telerrealidad infantil-musical Código Fama., comentó en entrevista con DIARIO IMAGEN: “estoy emocionado, contento de presentar mi nueva canción, ‘Perdóname’, que ya está en plataformas digitales, y en You Tube, hay público hay que darle canciones del corazón, estamos emocionados por el árbol de navidad; mi sencillo ‘Perdóname’ se estrenó como un single, esta canción la compuso mi compadre Sergio ‘el Pájaro’ Ortiz, y mi compadre Mafer Gonzáles, que fueron mis compañeros de Código Fama, y me hicieron llegar esta rola, estamos trabajando desde que nos conocemos, desde niños, y que siga la amistad; el EP viene para enero, estoy sacando mucha música nueva, ahora en diciembre estaré por Nueva York”.

Por su parte, la puesta en escena “Soltero, Casado, Viudo y Divorciado” continúa cosechando carcajadas en el Teatro Rafael Solana gracias a su elenco de primer nivel, compuesto por reconocidos actores que han conquistado tanto el teatro como la televisión, entre ellos, Antonio Escobar, quien suma dinamismo y humor con su impecable estilo actoral, y Carlos Girón, que destaca con su personalidad entrañable: “estamos muy contentos por esta temporada de ‘Soltero, Casado, Viudo y Diovorciado’, cerrando bien el año, divirtiéndonos mucho, creo que es lo más importante, y creo que es un producto bastante bueno, y una puesta en escena que no se pueden perder en esta temporada, se van a reír a carcajadas, hay distintos elencos, estamos alternando, hemos hecho un buen engranaje, el público nunca se aburre, siempre ve algo diferente, nunca sabe quién es el soltero, el viudo, y el casado”, dijo Carlos Girón.

Por su parte, Antonio Escobar dijo a este diario: “nos sentimos privilegiados de que Edoardo Narváez nos haya invitado a este maravilloso espacio que el público no puede perderse, en donde por todos lados hay huellas de la gente del medio artístico desde hace muchísimos años, les deseamos por adelantado una hermosa navidad y un gran nuevo año que vamos a recibir con mucho amor”.

Finalmente, para Claudia Vázquez, quien integra el elenco de Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, “contenta de que me hayan invitado a empezar esta época navideña con toda la energía; este año tuve mucho trabajo, nos faltan hacer algunas cosas para terminar el año, se acaba de unir al elenco Sabine Moussuier, está Anastasia, Ana Ciocchetti, un elenco maravilloso, yo cantó en la obra, una puesta en escena divertidísima, y además con moraleja, ahora el año nuevo haré conciertos con Felicia Mercado, estamos grabando música texana, y una nueva obra de teatro”.