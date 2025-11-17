Absurdo, realizar antidoping a estudiantes de nivel medio superior, afirma David Parra

Rechazo a propuesta de morenistas

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- “El obligar a estudiantes a someterse a una prueba antidoping se considera una invasión humillante e injustificada de la privacidad, que estaría violando el derecho a la intimidad y a la dignidad, consagrados en la Constitución y tratados internacionales”.

Así lo expresó David Parra Sánchez, presidente de la asociación civil “Proyecto Social Naucalpan”, luego de la iniciativa de legisladores de Morena de realizar dichas pruebas para poder inscribirse a escuelas públicas de nivel medio y medio superior, ubicadas en el Estado de México.

“El antidoping puede criminalizar a los estudiantes, es mejor que ese examen debe de hacerse a los que aspiran a ser representantes populares, para que no propongan incongruencias que afecten la educación pública”, reiteró.

El luchador social señaló la necesidad de realizar programas de prevención sobre el abuso de sustancias a través de talleres y charlas informativas. Organizar sesiones con especialistas para reflexionar sobre los daños irreversibles de las drogas.

David Parra destacó la importancia sobre la participación de padres y madres e involucrar a las familias en la prevención de adicciones.

Finalmente, Parra Sánchez calificó de absurda la propuesta de realizar estas pruebas para poder ingresar a las diferentes escuelas en la entidad mexiquense, concluyó.