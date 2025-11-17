Grandes beneficios con reencarpetado del Periférico: Simón Mondragón Bernal

Felicita al alcalde Isaac Montoya

Naucalpan, Méx.- El reencarpetado del Periférico Norte traerá consigo una serie de beneficios significativos que mejorarán la calidad de vida de los habitantes y, sobre todo, la eficiencia del transporte escolar

Expresó lo anterior Simón Mondragón Bernal, director general de Educación Media Superior del Estado de México, luego de felicitar al alcalde Isaac Montoya, por dichos trabajos en este municipio.

El funcionario recordó que eliminar los baches y mejorar la superficie, se optimiza la movilidad y se reducen los tiempos de traslado para los aproximadamente 300,000 automóviles que circulan diariamente por esta vía.

“Una circulación más fluida ayuda a reducir las emisiones de gases contaminantes y la contaminación generada por el polvo y lodo, lo que a su vez puede disminuir enfermedades respiratorias y gastrointestinales”, destacó.

Por otra parte, Mondragón Bernal puntualizó que con el reencarpetado de periférico traerá un Impulso a la economía y el comercio.

Finalmente, el profesor Simón Mondragón reiteró el compromiso del gobierno federal y estatal en favor de la educación en todo el país.