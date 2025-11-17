Naucalpan cuenta con la mejor base trabajadora, señala Tomás Palomares

Conmemoran “Día del Trabajador Sindicalizado”

Naucalpan, Méx.- “Asumimos con toda responsabilidad el compromiso de poder llevar a Naucalpan a ser el mejor gobierno municipal del país y juntos, de la mano, lograremos ese objetivo.

Al encabezar la conmemoración por el “Día del Trabajador Sindicalizado”, el dirigente del SUTEyM de este municipio, el doctor en Derecho, Tomás Palomares Parra, señaló lo anterior, al destacar que el gobierno cuenta con la mejor base que son los servidores públicos sindicalizados.

Frente al alcalde, Isaac Montoya Márquez, de Jesús Esqueda Tapia, secretario del Valle de México del SUTEyM Edomex, del líder social, David Parra y así como de Juanita Parra; de la Magistrada, Erika Isela Castillo, y del asesor general, Erick Palomares, manifestó que hoy en día mantienen sus prestaciones de ley en el tiempo, derivado de la lucha y la defensa constante por lograr mejores condiciones laborales y de vida para la clase trabajadora y sus familias».

Palomares Parra agradeció el apoyo total del maestro Herminio Cahue, secretario general del SUTEyM en el Estado de México, y reiteró el compromiso de poder llevar a Naucalpan a ser el mejor gobierno municipal del país, acompañado con la también, mejor base de servidores públicos sindicalizados de México.

En su oportunidad, el alcalde Isaac Montoya Márquez aseguró que hasta el último momento de sus funciones como presidente municipal, cumplirá a cabalidad con todas y cada una de las conquistas laborales que como clase trabajadora tienen y les pidió seguir adelante caminando de la mano por el bienestar de las familias naucalpenses.