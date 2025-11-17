La senadora Sandra Luz Falcón rinde primer informe en su natal Texcoco

Texcoco, Méx.- La senadora Sandra Luz Falcón Venegas rindió su primer informe de actividades frente a autoridades municipales, estatales y federales, donde el senador con licencia Higinio Martínez Miranda adelantó que el próximo año se reincorporará a sus actividades y exigió acabar con el horror de los asesinatos registrados a nivel nacional. Falcón Venegas llevó a cabo su informe de actividades en el recinto de la Feria Internacional del Caballo, en Texcoco, donde dijo que a pesar de los trabajos de la Cuarta Transformación aún hay tareas y desafíos estructurales y coyunturales pendientes, como la seguridad pública. Aseguró que los índices de inseguridad disminuyeron en el Estado de México gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno, que han dejado huella, combatido la corrupción y han hecho justicia.