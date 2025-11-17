Corona Capital 2025: Una celebración épica de rock, nostalgia e innovación

En su 15º aniversario

El festival consolidó su posición como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina.​

FOTOS CORTESÍA OCESA: LULÚ URDAPILLETA, LAURA VILLEGAS, LILIANA ESTRADA, SANTIAGO COVARRUBIAS, CESAR VICUÑA, JOSE JORGE CARREÓN, VICTOR FUENTES

El Festival Corona Capital cerró su decimoquinta edición con un éxito rotundo, celebrando tres días intensos de música en el Autódromo Hermanos Rodríguez los pasados 14, 15 y 16 de noviembre. Con una asistencia superior a las 247,000 personas durante el fin de semana y una derrama económica estimada en más de 730 millones de pesos para la Ciudad de México, el festival consolidó su posición como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina.​

Los cinco escenarios del recinto —Corona, Doritos, Corona Sunsets, Nivea y Viva Tent— se convirtieron en el epicentro de una experiencia multisensorial que reunió a leyendas del rock, estrellas del pop contemporáneo, íconos del indie y propuestas emergentes. Desde la nostalgia noventera hasta los sonidos más actuales, el Corona Capital 2025 demostró por qué se le compara con festivales de clase mundial como Coachella, Glastonbury y Primavera Sound.​

VIERNES: Queens of the Stone Age:

El regreso de los héroes oscuros

Después de su cancelación en 2024 debido a problemas de salud de Josh Homme, Queens of the Stone Age finalmente pagó su deuda con el público mexicano en un set que comenzó a las 21:30 horas en el escenario Doritos. Esta fue la última noche de su gira, y Homme lo dejó claro desde el inicio: «Hoy es nuestra última noche del tour y no podríamos tener un mejor público que el mejor público del mundo».​

La banda californiana, que no pisaba México desde hacía siete años, entregó un set equilibrado de 15 canciones que recorrió sus ocho álbumes de estudio. «Little Sister» e «In My Head» abrieron con potencia, mientras que «No One Knows» desató la locura colectiva del público. El virtuosismo técnico de la banda brilló en temas oscuros como «I Appear Missing» y «Burn the Witch», que cautivaron a los fans más devotos.​

Uno de los momentos más memorables llegó cuando Homme combinó «Make It Wit Chu» con «Miss You» de los Rolling Stones, pidiendo al público que coreara primero las mujeres y luego los hombres en el coro de los Stones. Con solo tres canciones de su más reciente disco In Times New Roman —»Carnavoyeur», «Emotion Sickness» y «Negative Space»— la banda demostró que aún tiene mucho que ofrecer sin abandonar su esencia.​

Foo Fighters: Dos horas

de celebración rockera

El cierre de la primera jornada corrió a cargo de Foo Fighters, quienes tomaron el escenario principal para ofrecer un show de dos horas que se extendió hasta la 1:00 de la madrugada. La banda liderada por Dave Grohl, acompañado de los guitarristas Chris Shiflett y Pat Smear, el bajista Nate Mendel, el tecladista Rami Jaffee e Ilan Rubin en la batería, regresó a México desde la pérdida de Taylor Hawkins en 2022.​

Grohl abrió con un vertiginoso «Are you ready» antes de lanzarse con «All My Life», seguido de «Times Like These», «Rope» y «The Pretender». Estas canciones exorcizaron el cansancio del público, que reunió sus últimas energías para explotar frente a los estadounidenses. El setlist incluyó también «My Hero», «Learn to Fly», «Best of You», «Monkey Wrench» y el emotivo cierre con «Everlong».​​

En un momento especial, Grohl cerró el show diciendo que tal vez sin México, la historia de Foo Fighters no sería la misma.

SÁBADO: Pop y el momento

generacional de Chappell Roan

La segunda jornada del festival, que atrajo a 75,000 asistentes, marcó un giro hacia sonidos más eclécticos donde el pop contemporáneo, el indie refinado y el synth-pop nostálgico convivieron en perfecta armonía.​

Sin duda, el momento más esperado del sábado llegó con Chappell Roan, quien se presentó por primera vez en México en lo que se convirtió en un evento histórico para el Corona Capital. El escenario principal se transformó en un cuento de hadas con un castillo encantado como escenografía.​

Durante su presentación, Chappell sorprendió al público al hablar en español, revelando con humor: «Estoy en el día 55 de mi curso de Duolingo». Su actuación fue teatral, cargada de producción enorme y una personalidad que captura al instante, pero sobre todo, demostró ser talento puro en una voz que será recordada como parte esencial de la música pop de esta década.​

El escenario principal estuvo repleto de fans que habían esperado más de siete horas para verla, muchos de ellos luciendo sombreros rosas y maquillaje inspirado en la estética de la cantante. Su set incluyó éxitos como «Good Luck, Babe!», que interpretó con una habilidad vocal impresionante. La actuación de Chappell Roan en el Corona Capital representa la consolidación del pop en el festival, superando intentos previos con Miley Cyrus en 2022 o Shawn Mendes y Melanie Martínez en 2024, que no lograron el mismo impacto.​

Aurora: Magia, emoción

y el viral «Taco barato»

La artista noruega Aurora ofreció una de las presentaciones más emotivas y etéreas del festival, conectando profundamente con miles de voces que la acompañaron. Pero el momento que se robó todos los titulares llegó cuando Aurora cantó en vivo el famoso «Taco barato», la frase con la que los fans mexicanos transformaron el estribillo de su canción «To Be Alright».​

Todo comenzó en 2024, cuando Aurora se viralizó en TikTok porque el coro de la canción suena como «Da-da-da», pero los mexicanos lo reinterpretaron como «Taco, taco barato». En diciembre del año pasado, una fan le preguntó qué opinaba sobre el renombramiento, y Aurora respondió entre risas: «Sí lo amo, taco, taco, barato». Durante la segunda noche del Corona Capital 2025, la artista cambió oficialmente el estribillo a «Taco barato», invitando a los asistentes a cantarlo al unísono en un momento que se viralizó instantáneamente en redes sociales.​

Además, Aurora aprovechó para confirmar que se retirará temporalmente de los escenarios para trabajar en un proyecto secreto y en la grabación de su próximo álbum, marcando este show como su última presentación de la temporada y el cierre de su gira «What Happened to Earth Part 2».

The Struts: Energía y

encanto en el Sunsets

En el escenario Corona Sunsets, The Struts desplegó todo su encanto y energía en una presentación que capturó la esencia del rock and roll clásico. La banda británica de glam rock ofreció un show electrizante que mantuvo la vibra de la fiesta durante el sábado. Aunque no fue uno de los actos principales, The Struts logró conectar con su público mexicano, quienes apreciaron su estilo teatral y su presencia escénica.​

DOMINGO: Metal, nostalgia y

el cierre épico de Linkin Park

El último día del Corona Capital 2025 reunió a más de 82,000 personas en un cierre que combinó el metal visceral, el rock alternativo y uno de los momentos más emotivos del festival: el regreso de Linkin Park.​

El encargado de «bajar la cortina» en el tercer y último día del Corona Capital fue Linkin Park, con Emily Armstrong como nueva vocalista junto a Mike Shinoda al frente de la banda. Este fue el regreso de Linkin Park a México en festival por primera vez desde la muerte de Chester Bennington, y la respuesta del público fue abrumadora: lágrimas, puños en alto y canto a todo pulmón.​

A las 23:00 horas, una vez reunidas la mayoría de las más de 82,000 personas que llenaron el domingo el Corona Capital, Linkin Park irrumpió en el escenario principal con una potente interpretación de «Somewhere I Belong», uno de sus hits clásicos, marcando el inicio de una presentación que obligó a muchos a correr desde el escenario de Deftones hasta el principal.​

«Muchas gracias», soltó Mike Shinoda al inicio, mientras una marea de cuerpos brincaba y cabeceaba. Emily Armstrong respondió con fuerza desde el primer tema, demostrando sus entradas guturales en «Lying From You» y los coros extendidos de «New Divide». Su presencia no pretendió reemplazar a Chester, sino evolucionar el sonido de la banda.​

Con un juego de luces espectacular y la química palpable entre Armstrong y Shinoda, quienes interactuaron constantemente con el público, la banda ofreció un setlist dividido por actos que fue impecable y lleno de nostalgia. «Este mes se cumple un año del lanzamiento de ‘From Zero’. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado con nuestra música y esta nueva etapa. ¡Viva México, cabrones!», gritó Shinoda, prendiendo aún más la conexión con el público.​