Aumenta 27% el monto de becas por aprovechamiento en Edomex

Beneficio a estudiantes de nivel básico

Se entregará de forma mensual la cantidad de $1,100 pesos en una y hasta en 10 ocasiones

Toluca, Estado de México.- El gobierno del Estado de México convoca a las y los estudiantes de 2o, 3o, 4o, 5o, y 6o, de primaria y 1o, 2o, y 3o, de secundaria, inscritos en instituciones públicas del sistema educativo de control estatal y federalizado del Estado de México, a participar en el Programa “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico» para Educación Básica, ciclo escolar 2025-2026, que este año tiene un aumento del 27 por ciento en el monto que recibirán las y los beneficiarios.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), se informa que el apoyo monetario mensual será por la cantidad de $1,100 pesos en una y hasta en 10 ocasiones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y durante el ciclo escolar 2025-2026, lo que significa un incremento del 27 por ciento con respecto al año anterior.

El titular de la SECTI, Miguel Ángel Hernández Espejel explicó que, para poder acceder, las y los alumnos de educación básica deberán contar con un promedio mínimo de 9.5 en escala de 0 a 10, en el ciclo escolar anterior 2024-2025.

Asimismo, deberán acreditar que son alumnos regulares de los grados, que se mencionan en la convocatoria, en instituciones públicas de los sistemas educativos estatal y federal; ser residente en el Estado de México y no ser persona beneficiaria de algún otro programa de desarrollo federal, estatal o municipal ni de institución privada.

En caso de desear participar en este programa de becas, quienes actualmente reciben la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, otorgada por el Gobierno Federal a las y los estudiantes de educación secundaria durante el ciclo escolar vigente, deberán manifestar su voluntad de renuncia mediante el “Formato de Renuncia Voluntaria”, disponible en el sitio web durante el registro. Esta manifestación no implica la renuncia efectiva, a menos que la persona resulte beneficiaria de la nueva beca.

Las y los interesadas tendrán que registrar su solicitud (formato de registro) en la página electrónica https://seduc.edomex.gob.mx/ del 1 al 7 de diciembre, como corresponda de acuerdo al calendario publicado en la convocatoria.

Las solicitudes electrónicas serán evaluadas conforme a la Convocatoria y a los criterios de priorización establecidos en las Reglas de Operación del Programa. Asimismo, la asignación se sujetará la disponibilidad presupuestal autorizada, por lo que el registro no garantiza el otorgamiento de la beca.

Los resultados se darán a conocer el 28, 29 y 30 de enero de 2026, a través de la página electrónica https://seduc.edomex.gob.mx/becas, dando clic en el ícono del Programa “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Educación Básica”, en el apartado de “Solicitantes”, donde aparecerá el número de folio asignado por el sistema al momento del registro.