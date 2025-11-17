Inspector celebra 30 años “Sonando desde el Auditorio Nacional”

Tres décadas de constancia y amor por el ska

Ofrecerán conciertos en Monterrey y Guadalajara, para seguir con el festejo

Por Arturo Arellano

Inspector festeja tres décadas de trayectoria con el lanzamiento de su álbum en vivo Sonando desde el Auditorio Nacional, un registro que captura la energía de una de sus noches más memorables. “Es parte de nuestra celebración de aniversario y reúne 24 temas de nuestra historia discográfica”, compartieron Padrino Arriaga y Homero Ontiveros integrantes de la banda, en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Homero recordó que la velada contó con invitados de lujo como: Rubén Albarrán de Café Tacvba, Roko de Maldita Vecindad, Out of Control Army, Marsoul, Son Rompe Pera y Dr. Shenka, entre otros. “era importante tenerlos a todos, porque representan la hermandad del ska y su fuerza intergeneracional”, dijo.

Agregó que, el público, que ha adoptado el ska como estilo de vida, ha convertido a México en una de las plataformas más importantes del planeta para este género. “Nos toca representar al ska mexicano y lo hacemos con constancia, transparencia y sin dejar de experimentar”, afirmaron.

Arriaga destaca que Inspector ha llevado su música a Chile, Colombia, Estados Unidos y múltiples escenarios nacionales, consolidando su presencia con conciertos masivos “Siempre hay nuevos retos, queda mucho planeta por recorrer y vemos cómo se suman nuevas generaciones”, añadieron.

La gira de aniversario incluye presentaciones en la Arena Monterrey (21 de noviembre), Arena Guadalajara junto a Maldita Vecindad (6 de diciembre) y un show acústico en La Maraka de la Ciudad de México (11 de diciembre).

“Hasta ahora se ha dado todo de forma muy natural, ha sido un seguimiento que empezo con el Pepsi Center, luego Auditorio Nacional y el mismo año hicimos el Palacio de los Deportes y despues la Arena Ciudad de México; ahora vamos a hacer Arena Monterrey y Arena Guadalajara en la continuación de la celebracion de estos 30 años. Claro que tenemos ambición y nos encantaria seguir conquistando otros espacios, porque se lleva la bandera del ska mexicano. Nos gusta pensar que lo estamos haciendo bien, porque nunca damos algo que no seamos nosotros mismos. El ska es maleable y nos permite jugar entre el punk y el jazz, logrando nuestro propio sonido”, expresaron.

Además de Inspector, sus integrantes exploran proyectos alternos como Skapital Sound y Cumbia Fuego, que han recibido buena respuesta. “Esto nos permite no estar todo el tiempo en el mismo universo y seguir creciendo”, concluyó Homero.