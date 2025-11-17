La Profeco recupera casi 1 millón de pesos a favor de consumidores en Buen Fin

Ha atendido más de 150 inconformidades

En el marco del Buen Fin, hasta este lunes se han recuperado 998 mil 491 pesos a favor de consumidores y se ha brindado 11 mil 579 asesorías, la mayoría de ellas para brindar información sobre cómo hacer valer sus derechos, , reportó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Personal de la dependencia ha atendido un total de 154 inconformidades, de las cuales 144 se lograron conciliar, tres no cuentan con datos suficientes para su atención y cinco más no se han conciliado.

Los motivos principales de las inconformidades son: negativa a la entrega (34), no respetar el precio anunciado (19) e incumplimiento a la promoción (6).

Al corte de esta actualización la Ciudad de México se mantiene con el mayor número de inconformidades sumando ya 35, el Estado de México acumula 20, Michoacán y Tamaulipas 8 cada uno; mientras que Hidalgo, Jalisco, Coahuila y Veracruz presentan 7.

Los principales motivos de estas inconformidades presentadas en los estados son por no respetar el precio anunciado (31), incumplimiento de la promoción (26), negativa a la entrega (18), incumplimiento de oferta (14), negativa a cambio de producto adquirido (9), entrega de producto dañado (8), entre otros.

En lo que refiere a las quejas presentadas por proveedor Walmart continúa al frente con 18 inconformidades presentadas, Soriana y Sam’s Club tienen 12 cada uno, Coppel llega a 7 y Bodega Aurrera 6.

En cuanto a los productos con más inconformidades, de igual forma la ropa y el calzado siguen en primer lugar con 21, las pantallas con 18, electrodomésticos 14, alimentos y bebidas 13, ropa-accesorios y motocicletas tienen 11.

Como parte de estas acciones, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, en compañía de la senadora Cynthia López Castro quien preside la Comisión de Consumo en el Senado, realizó un recorrido de verificación por los locales comerciales de Plaza Satélite, ubicado en Naucalpan de Juárez, estado de México.

Dentro de los locales comerciales visitados se encuentran: El Globo pastelería; zapaterías Dorothy Gaynor, Flexi y Georgie Boy; joyería Cristal Joyas, Pandora y Bizzarro; tienda de ropa deportiva Innvictus; perfumería, pantallas y Línea Blanca de Palacio de Hierro; Colchones Dormimundo y Tienda Sony, los cuales ofrecen promociones de meses sin interés y descuentos de hasta el 50 por ciento o 60 ciento.

CDMX y Querétaro, estados con mayor participación

La Ciudad de México y Querétaro son los estados con mayor participación en ventas durante El Buen Fin 2025, programa de reactivación económica que ha impulsado hasta en 30 por ciento las ventas en los negocios inscritos, según datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El organismo del sector privado indicó que detrás de la capital mexicana se encuentran Nayarit, San Luis Potosí y Tamaulipas. Además, los sectores con mayor participación han sido el comercio minorista con 78 por ciento, mientras que negocios familiares locales participan con 48 por ciento.

Si bien, la adquisición de línea blanca, electrodomésticos y tecnología predominó como los productos preferidos por la población, la compra de teléfonos celulares, joyería y regalos, automóviles y servicios también ha cobrado fuerza.