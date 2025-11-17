El gobierno de CDMX fija postura sobre los hechos en la “manifestación Z”

“Jamás, jamás daré una orden de represión”: Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, emitió un posicionamiento en conferencia de prensa sobre los hechos violentos registrados al final de la marcha denominada «Generación Z» del pasado sábado 15 de noviembre, reiterando el respeto a la protesta pero condenó los actos violentos y la narrativa de represión difundida por la oposición.

Durante su discurso, la Jefa de Gobierno enfatizó que en la Ciudad de México existen *”libertades plenas y todos tienen derecho a organizarse, a marchar ya protestar”*, sin embargo, señaló que la movilización estuvo impulsada por la oposición.

“Es importante informar que la marcha del sábado estuvo impulsada por grupos de oposición, aun con la cobertura del nombre de otros movimientos de jóvenes, esta movilización lo pudimos ver y constatar no solo en el mismo día del evento, sino días atrás, la convocatoria hecha por los grupos de oposición”, refirió.

Acusó que los hechos violentos tenían dos objetivos específicos, siendo el primero el intento de magnificar el movimiento. “El primero es dar a conocer que estas movilizaciones fueron un gran movimiento en contra de la Cuarta Transformación y esto pues claramente se vio reflejado como todos sabemos, fue una manifestación que no llenó el Zócalo, ni siquiera tuvo la misma cantidad de personas de otras movilizaciones anteriores”, dijo.

Y el segundo objetivo, agregó, generar la percepción de una respuesta violenta por parte de las autoridades. “El segundo objetivo fue tener una narrativa de represión, que el gobierno de la ciudad había respondido con represión a los jóvenes de la Generación Z, que mayoritariamente se estaban manifestando aquí en la ciudad”, acotó.

Calificó de falsa la narrativa sobre el perfil de la manifestación y desmintió categóricamente que se haya ordenado represión.

“Decimos aquí tajantemente que es una narrativa falsa. Es falso que haya un gran movimiento de la Generación Z en contra de la Cuarta Transformación, lo decimos con mucha claridad, es la oposición encubierta con este membrete… No vimos ni escuchamos causas legítimas en la movilización a favor de las y los jóvenes, lo que escuchamos es otro tipo de propuestas llenas de violencia y de odio”, apuntó.

En cuanto a la actuación policial, la Jefa de Gobierno fue enfática al negar el uso de elementos represivos, mencionó que “los policías, el cuerpo de policías de la Ciudad de México acudió a la marcha con la consigna de contener cualquier situación de violencia, no de reprimir y cuando decimos esto es muy claro porque la policía no iba armada, no se utilizaron como en otras partes del mundo o cuando se reprima a las manifestaciones antes aquí en México, no hubo balas de goma, toletes ni cañones de agua”.

También desmintió el uso de gases lacrimógenos, “así que solo se utilizó humo de extintores, que no es dañino, y lo queremos dejar muy claro”.

La Jefa de Gobierno informó sobre la resistencia de los elementos de seguridad y el saldo de agresiones; “después de que derribaron la barda, hubo una cantidad de tiempo muy importante que la policía recibió una enorme cantidad de agresiones, de golpes, dos horas resistiendo. El resultado fue más de 100 policías golpeados, 14 policías permanecen hospitalizados ahorita, y sí, todos con lesiones, golpes, quemaduras y unas muy graves”, dijo.

Finalmente, reiteró la aplicación de la ley ante delitos, “jamás, jamás daré una orden de represión, no hay detenciones arbitrarias; las personas que están detenidas lo están por presuntos delitos, la ciudad va a responder con la justicia no con represión, sino aplicando la ley para enfrentar los casos de violencia”.

La Jefa de Gobierno señaló que “no vamos a permitir que esto quede impune” y que su gobierno es un gobierno pacifista, que apoya genuinamente a las juventudes con programas sociales como la “Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más”, “Vivienda en renta para Jóvenes”, “Aldea Juvenil” que apoya a jóvenes que están en situación de riesgo social, así como el programa de “Jóvenes Autogestivos para la Transformación” en el que se apoya los sueños y propuestas de proyectos de jóvenes organizados para transformar su realidad.

En uso de la voz, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho presentó un informe detallado sobre los hechos ocurridos durante la movilización del sábado 15 de noviembre, enfocándose en la actuación policial y la violencia registrada, dijo que se detectaron convocatorias previas que incitaban a la violencia, incluyendo la simulación de la quema de Palacio Nacional y consejos para derribar las vallas de protección, por lo que se desplegó un operativo inicial con 800 policías de la policía Preventiva, Metropolitana, Tránsito, ERUM, quienes en cumplimiento de protocolos de actuación portaron únicamente equipo de protección personal como escudo, casco, rodilleras, coderas y extintores para evitar incendios, con la consigna de garantizar el derecho a la libre manifestación.

El Secretario dijo que la marcha transcurrió de forma pacífica desde el Ángel hasta el Zócalo. Se detectó un grupo de 10 personas embozadas que inicialmente no mostraron actitudes violentas, Un grupo de personas se congregó directamente en el Zócalo e intentó derribar las vallas, tal como se previó en las convocatorias. El llamado «Bloque Negro» comenzó a lanzar cohetones, bombas molotov y de humo, piedras y fragmentos de adoquín contra los policías que resguardaban el Palacio Nacional. Los policías repelieron las agresiones usando polvo químico de extintor. El saldo final fue de 60 policías lesionados, de los cuales 14 fueron hospitalizados. No hay heridos con riesgo de vida. 20 civiles fueron atendidos en el lugar, 29 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por presuntos delitos, 30 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico por faltas administrativas.

Refirió Pablo Vázquez que Asuntos Internos iniciaron 18 investigaciones administrativas por incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo, incluyendo uso excesivo de la fuerza y ​​agresiones a la prensa y reafirmó que no se tolerará ningún acto contrario a los protocolos y se buscará que prevalezcan las ideas de quienes se manifiestan pacíficamente por encima de la violencia.

Por su parte, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó sobre las carpetas de investigación iniciadas tras la manifestación del sábado 15 de noviembre, enfocándose en la situación jurídica de los detenidos y las denuncias recibidas a partir de denuncias y remisiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente por los delitos de lesiones, robo y daño a propiedad. Mencionó que los incidentes incluyen agresiones contra 84 policías y cuatro personas manifestantes, también hubo robo y daños en un establecimiento. Destacó que se aplicaron los protocolos de derechos humanos a todas las personas detenidas: fueron valoradas médicamente, tuvieron contacto con familiares y contaron con un defensor acreditado.

La Fiscal dijo que se recibieron 29 personas en el Ministerio Público, de ellas, 18 adultos y un adolescente fueron retenidos por diversos delitos que incluyen tentativa de homicidio, resistencia de particulares, robo y lesiones en distinto grado. El adolescente fue derivado a la fiscalía especializada. Las 10 personas restantes fueron enviadas al Juzgado Cívico porque si bien participaron en las agresiones, los dictámenes médicos determinaron que las lesiones a los policías tardarían menos de 15 días en sanar, por lo que estas conductas se tipifican como faltas cívicas y no como delitos.

La Fiscalía, apuntó, está recabando y analizando todas las pruebas para acreditar responsabilidades tanto de particulares como de policías por las agresiones registradas.