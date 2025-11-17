Conagua refuerza operativo de apoyo por fuga de aguas residuales en Lerma, Edomex

Desplegaron equipos de bombeo de alta capacidad

Se solicitó apoyo para atender acumulaciones de agua en la colonia Guadalupe La Ciénega, San Pedro Tultepec y la Zona Industrial

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de sus brigadas, mantiene un operativo permanente para apoyar al municipio de Lerma ante la fuga de aguas residuales registrada en la comunidad de Santa Cruz Chignahuapan, derivada del rompimiento de infraestructura del sistema local de alcantarillado.

Durante la presente temporada de lluvias, y en seguimiento a diversos incidentes en la zona, el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de Lerma solicitó apoyo técnico y operativo a la Conagua para atender acumulaciones de agua en la colonia Guadalupe La Ciénega, San Pedro Tultepec y la Zona Industrial del municipio.

En respuesta, las brigadas de la Conagua desplegaron equipos de bombeo de alta capacidad, logrando desalojar hasta el momento, un total de 580 mil 586 metros cúbicos de agua, en distintos puntos del municipio.

Asimismo, personal especializado de Conagua, continúa con el traslado de equipo adicional para reforzar las maniobras en campo conforme evoluciona la emergencia.

La Conagua mantiene comunicación permanente con autoridades estatales, municipales y de Protección Civil para fortalecer la atención a la población afectada y garantizar una respuesta oportuna ante esta contingencia.