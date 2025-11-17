Superaron los 31,000 mdp los retiros por desempleo de las Afores

Al cierre de octubre

Tan solo en octubre, trabajadores retiraron 3 mil 768.7 mdp, la cifra mensual más elevada

En los primeros 10 meses de este año, los trabajadores retiraron por desempleo 31,814 millones de pesos, una cifra récord para dicho periodo, con lo que supera el monto de los retiros de todo el 2024, que sumaron 30,728 millones de pesos, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El reporte del regulador muestra también que, tan solo en octubre, se retiraron 3 mil 768.7 millones de pesos por esta vía, la cifra mensual más elevada de la que se tenga registro, lo cual significó un incremento de 7.34% en términos reales respecto del mismo mes del año pasado.

Además de que los 1.59 millones de retiros por desempleo de las Afores realizados entre enero y octubre de este año no es un máximo histórico para un periodo similar como sí lo es el monto retirado. Fue en el 2021, en medio de la pandemia de Covid-19, que el número de retiros alcanzó una cifra récord de 1.64 millones durante enero-octubre de dicho año.

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) ha destacado que el monto de los retiros por desempleo se encuentra actualmente en máximos históricos por el incremento de los salarios en los últimos años así como por un incremento de los ahorros en las cuentas Afores.

No obstante, la misma Consar igualmente ha reconocido que los montos de los retiros se han visto “inflados” por los llamados coyotes que se aprovechan de lagunas en la regulación para sacar la mayor cantidad posible de dinero de las Afores de los trabajadores, esto a cambio de comisiones que les cobran a los cuentahabientes, una práctica ilegal.

Retiro, una “ventaja” para trabajadores

El director general de Afore Profuturo, Arturo García, aseguró que el retiro por desempleo es una “ventaja” que tienen los trabajadores con cuenta de ahorro para el retiro porque “tienen la posibilidad de que ahí está su Afore cuando vienen momentos difíciles”, como los es quedarse sin empleo.

“Es importante que las personas tengan en cuenta que cuando hacen retiros por desempleo, además de bajar el saldo de su cuenta, porque están retirando ahorro hoy que disminuirá tu ahorro en el futuro cuando te retires, te afecta (también) las semanas de cotización”, resaltó.

Recordar que para maximizar los beneficios del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), es importante para los trabajadores, además de aportar sus contribuciones durante su etapa laboral, también es necesario acumular semanas de cotización.

“El sistema le ofrece a las personas la posibilidad de que una vez que recupere su estabilidad laboral y se recupere de ese momento que estuvo desempleado, pueda regresar a su cuenta de ahorro para el retiro la cantidad que retiró, recuperando el dinero para su retiro y además recuperando la semanas de cotización que le fueron descontadas”, concluyó.

La mitad de los desempleados, entre 25 y 44 años

Por otro lado, el desempleo en México se mantiene bajo, pero afecta sobre todo a los más jóvenes. En septiembre de 2025, 32.6% de las personas sin trabajo tenía entre 15 y 24 años, mientras que 49% se ubicó en el rango de 25 a 44 años, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

En total, durante septiembre, 1.8 millones de personas estaban desempleadas, lo que representa una tasa de desocupación de 3% de la población económicamente activa. Aunque el indicador general apenas subió una décima frente al año pasado, la participación laboral juvenil sigue siendo la más vulnerable.

De acuerdo con un análisis de Monex, la tasa de desempleo hiló tres meses consecutivos de incrementos, alcanzando su mayor nivel en 13 meses. Con cifras originales, la población económicamente activa sumó 62.1 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación del 59.6%, ligeramente menor que el 60% de un año antes.

La población ocupada fue de 60.2 millones, mientras que la subocupada, es decir, quienes desean trabajar más horas, se ubicó en 4.4 millones de personas (7.3%). En contraste, la población no económicamente activa ascendió a 42.1 millones, de los cuales 5.4 millones están disponibles para trabajar, pero no realizan acciones para incorporarse al mercado laboral.

Alerta por informalidad y manufacturas

También destaca que la informalidad laboral alcanzó 54.9%, lo que equivale a 33.1 millones de trabajadores, cifra mayor a la registrada el año pasado. En cifras desestacionalizadas, la tasa de desempleo fue de 2.74%, mostrando un leve incremento mensual, mientras que la participación laboral subió a 59.55, reflejando un desempeño mixto del mercado laboral.

La encuesta del Inegi también muestra que la informalidad laboral continúa siendo el mayor desafío: 54.9% de los ocupados —equivalentes a 33.1 millones de personas— trabaja sin acceso a seguridad social ni prestaciones.

Además, cuatro de cada 10 trabajadores ganan hasta un salario mínimo y cerca de 15% no reporta ingresos definidos, lo que evidencia un panorama de empleos precarios. A esto se suma que 33.6% de los ocupados se encuentra en condiciones críticas, ya sea por exceso de horas o bajos ingresos.