Clínica Multidisciplinaria de Salud, de la UAEMéx, llama a prevenir cáncer de próstata

Durante noviembre, la CMS ofrece paquetes de salud masculina enfocados en la detección oportuna

Toluca, Méx.- En el marco del Mes de la Salud Masculina, el médico de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Carlos Wilfrido Mota Valdés, hizo un llamado a la población masculina a realizarse revisiones médicas periódicas para la prevención del cáncer de próstata, una de las principales causas de muerte en hombres en México.

De acuerdo con Mota Valdés, entre los principales factores de riesgo se encuentran los hábitos alimenticios inadecuados, el consumo de alcohol y tabaco, la falta de actividad física, así como el antecedente familiar de cáncer en padres o abuelos. Sin embargo, el diagnóstico temprano marca la diferencia entre la vida y la muerte, al detectar señales de alerta como dificultad para orinar, disminución del flujo urinario, aumento en la frecuencia de micción nocturna o pérdida de peso sin causa aparente.

Ante esta situación, la CMS ofrece paquetes de salud masculina enfocados en la detección oportuna del cáncer de próstata durante el mes de noviembre:

Paquete 1: Antígeno prostático específico (examen de sangre) y consulta médica, con costo de $200 pesos.

Paquete 2: Antígeno prostático específico, densitometría ósea y consulta médica, con costo de $650 pesos.

Mota Valdés explicó que ambos estudios son accesibles y se realizan en las propias instalaciones de la CMS. Asimismo, recomendó iniciar el chequeo a partir de los 50 años o desde los 40 si existe antecedente familiar de cáncer de próstata.

“Detectarlo antes de que aparezcan los síntomas nos permite actuar a tiempo. Un antígeno prostático elevado no siempre significa cáncer, por eso es vital complementar los estudios con una valoración clínica y el examen físico correspondiente”, indicó.

Finalmente, el médico invitó a la comunidad universitaria y al público en general a acercarse a la clínica para realizarse estas revisiones y cuidar de su salud. Para agendar cita es necesario consultar la página https://citascms.uaemex.mx/ o llamar a los teléfonos 722 212 8027 y 722 219 4122, extensiones 118 y 140.