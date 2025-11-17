La Coparmex ve crisis social y empresarial por delincuencia creciente

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Juan José Sierra, presidente de Coparmex, advirtió que, por la incapacidad del gobierno para contener a la delincuencia, la sociedad vive sumida en la violencia, y miles de empresarios de rodillas por la extorsión.

“… el país está cansado de vivir con miedo”, resumió.

Agregó:

“Hoy vemos y escuchamos voces distintas que nos muestran un país cansado de vivir con miedo, cansado de la incertidumbre, cansado de la falta de respuestas…

“Detrás de ese enojo están una multiplicidad de delitos, pero sin duda especialmente graves los de extorsión y cobro de piso. Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos.

“La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país … la extorsión ya se ha convertido en una estructura de control económico y social que amenaza la libertad y la actividad productiva…

“La extorsión debe ser atendida como prioridad nacional, con una estrategia de Estado que combata redes de colusión y devuelva certeza a ciudadanos y empresas”’, afirmó ante asistentes al Encuentro Nacional de Coparmex del fin de semana en Tijuana, Baja California.

El dirigente empresarial advirtió que en México existe un escenario de creciente reclamo y enojo social por el hartazgo ciudadano provocado en gran parte porque los grupos que operan al margen de la ley han sustituido al Estado.

“Ellos son ahora quienes deciden quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va.

“Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección, no hay libertad económica ni convivencia posible.

“Seguiremos exigiendo, señalando y acompañando soluciones que fortalezcan la paz. México merece vivir en paz. Y México puede vivir en paz si todos asumimos nuestra responsabilidad histórica.

“En lo que va del año, México ha registrado 8 mil 585 víctimas de extorsión, un incremento de 5.2 por ciento. De estas víctimas, 11.8 por ciento se encuentra en los 43 municipios fronterizos, donde el delito creció 15.2 por ciento respecto al año pasado…

“Al gobierno federal, le corresponde encabezar una estrategia nacional contra la extorsión con perspectiva de Estado, más allá de ciclos, partidos y grupos políticos, que erradique las redes de colusión que hacen posible la impunidad.

“Y a los Congresos y autoridades locales, armonizar la legislación y organizar presupuestos y estructuras.

“Es urgente que el Senado apruebe la Ley General contra la Extorsión, ya avalada por la Cámara de Diputados”, insistió el líder empresarial.

Respuesta rápida

En evidente respuesta al reclamo, la morenista Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, indicó que está semana se tiene previsto discutir en el Pleno la minuta para expedir la Ley General en Materia de Extorsión, un “delito tan grave que afecta a toda la sociedad”, afirmó.

Consideró que esta reforma -que contiene propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum-, fortalecerá la justicia y la protección a las víctimas, además de aumentar las penas de prisión.

El trabajo legislativo, dijo, fue mejorar la coordinación entre autoridades, establecer la reparación del daño y utilizar recursos provenientes de la extinción de dominio para la restitución de derechos de las víctimas.

En esta semana el Pleno debatirá y someterá a voto, dijo, los nombramientos de magistraturas electorales de 13 entidades federativas.

¿Nueva marcha este jueves?

Calientes por vivir la represión policiaca, por el uso de grupos violentos de anarquistas para distorsionar su marcha, y por ser blanco una guerra desde el gobierno por la narrativa de las acciones y decisiones de la generación Z, varios de sus jóvenes dirigentes digitales anunciaron ayer una nueva marcha para este 20 de noviembre.

Varios de estos los jóvenes -que fueron mostrados en días anteriores en una mega-pantalla utilizada en las mañaneras presidenciales por la propia mandataria Claudia Sheinbaum como si fuesen sujetos buscados y perseguidos en el medio oeste digital- se quejaron de haber sido expuestos a posibles actos de violencia personal desde la misma presidencia.

Sin ninguna consideración hacia el tradicional desfile deportivo-militar del 20 de Noviembre, lanzaron una nueva convocatoria de la generación Z para este jueves que arrancará a las 11 de la mañana desde el Ángel de la Independencia al Zócalo.

Enterada de esta convocatoria, la presidenta Sheinbaum dijo que esperará hasta ver si en realidad quieren estos jóvenes organizar una nueva marcha que iría en sentido contrario a quienes marcharán en el desfile oficial del 20 de noviembre.

