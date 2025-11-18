Aumentan casos de Alzheimer en las zonas indígenas del estado

Mayor demanda de atención geriátrica

La falta de diagnóstico temprano contribuye a que se detecte en etapas avanzadas

Por rtedacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Alzheimer muestra un incremento sostenido en comunidades indígenas de Quintana Roo, con mayor concentración de casos en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, según datos recientes de la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA).

En ambas zonas, la población adulta mayor es más numerosa que hace una década, lo que incrementó la demanda de atención geriátrica.

Reportes del Instituto Nacional de Geriatría indican que la enfermedad avanza principalmente entre personas mayores de 60 años y que el envejecimiento acelerado del estado es un factor determinante.

En muchas localidades mayas, la falta de diagnóstico temprano contribuye a que los casos se detecten en etapas avanzadas.

Médicos locales explican que los pacientes suelen presentar antecedentes familiares y padecimientos como diabetes e hipertensión, condiciones que elevan el riesgo de deterioro cognitivo.

Falta de recursos e información agravan el problema

En zonas rurales, los recursos limitados y la escasa información sobre la enfermedad agravan el panorama.

En municipios como Tulum y Lázaro Cárdenas también se observan diagnósticos, aunque con menor frecuencia.

Especialistas señalan que existe subregistro, pues algunos síntomas se atribuyen al proceso natural de envejecimiento y no se reportan a los servicios de salud.

La organización Alzheimer México A.C. advierte que la tendencia continuará al alza si no se fortalecen los programas de atención comunitaria, capacitación para cuidadores y campañas informativas dirigidas a pueblos originarios, donde el acceso a servicios especializados sigue siendo limitado.