QR capta 260 millones de dólares por remesas familiares en lo que va del año

Pese al endurecimiento de política migratoria en EU

El flujo de recursos enviados por connacionales se mantiene como un pilar económico

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- De acuerdo con cifras recientes del Banco de México (Banxico), Quintana Roo recibió 260 millones de dólares en remesas en lo que va del año, lo que representa un incremento respecto al mismo periodo de 2024. Este flujo coloca al estado en un rango medio dentro de la captación nacional, aunque con un impacto significativo en la economía local, especialmente en municipios como Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Othón P. Blanco (Chetumal).

El aumento de remesas ocurre en un escenario complejo: Estados Unidos ha endurecido sus políticas migratorias, lo que ha generado incertidumbre entre comunidades mexicanas en ese país. Sin embargo, los trabajadores quintanarroenses han mantenido el envío de recursos, demostrando la resiliencia de este flujo económico.

Expertos señalan que las remesas no solo representan apoyo directo a las familias, sino que también dinamizan el comercio local, la vivienda y el consumo en general, convirtiéndose en un motor paralelo al turismo, principal actividad económica de Quintana Roo.

Las remesas son utilizadas principalmente para:

– Alimentación y gastos básicos.

– Educación de hijos e hijas.

– Mejoras en vivienda.

– Pequeños negocios familiares.

En comunidades rurales y urbanas, estos recursos han permitido que familias enfrenten la inflación y el encarecimiento de productos básicos.

Quintana Roo depende en gran medida del turismo internacional, pero las remesas se han consolidado como un segundo pilar económico que brinda estabilidad a sectores vulnerables. Mientras el turismo genera divisas a gran escala, las remesas llegan de manera directa a los hogares, sin intermediarios, lo que las convierte en un ingreso vital para la población.

El flujo de 260 millones de dólares en remesas hacia Quintana Roo en 2025 confirma la importancia de este recurso para la economía estatal. Pese a las políticas restrictivas en Estados Unidos, las familias quintanarroenses siguen recibiendo apoyo de sus migrantes, fortaleciendo el tejido social y económico de la región.

Conflicto entre Perú y México amenaza al turismo

El gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras el otorgamiento de asilo político a la exministra Betssy Chávez, vinculada al intento de golpe de Estado de 2022. La decisión generó tensiones bilaterales y abrió un escenario de incertidumbre para el turismo y el intercambio comercial entre ambas naciones.

Jesús Almaguer, expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, advirtió que la medida puede acentuar la caída del mercado peruano, que ya se encontraba debilitado desde la imposición del visado de entrada en 2024.

En ese año, México recibió 154,760 viajeros peruanos, de los cuales 67,563 arribaron por Cancún. La cifra representa un flujo importante para el Caribe mexicano, pero la tendencia descendente preocupa a los hoteleros, quienes consideran que la industria turística es “extremadamente sensible” a factores externos.

La ruptura diplomática podría generar una percepción negativa entre los viajeros peruanos, desincentivando la compra de paquetes turísticos hacia Cancún y otros destinos de Quintana Roo. Aunque el gobierno federal anunció que mantendrá abierta la embajada y el consulado para gestionar visados, los empresarios consideran que esta medida es insuficiente para disipar el impacto potencial.

Hoteleros de Quintana Roo han hecho un llamado a las autoridades mexicanas para resolver el diferendo diplomático cuanto antes, evitando que escale y ponga en riesgo el intercambio turístico y comercial. Además, insisten en que se debe reforzar la promoción turística en Perú, con campañas que convenzan y cautiven a los viajeros, para contrarrestar la percepción negativa.