Cancún destino favorito del turismo nacional y extranjero en pasado puente largo

Mauricio Conde Olivares

La gobernadora Mara Lezama encabezó en Cancún la jornada ciudadana denominada “La Voz del Pueblo”, previo a la presentación del Sistema MOBI (Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense) que se celebró en el Malecón Tajamar.

Durante el evento, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, posteriormente los asistentes presenciaron un video explicativo de este nuevo sistema de transporte y de sus elementos, mismos que fue detallado por el Director General del Instituto de Movilidad del Bienestar en el estado, Rafael Hernández Kotasek.

Durante este evento encabezado por la titular del Ejecutivo estatal se firmó el nuevo Acuerdo para la Modernización y al Seguridad del Transporte Público, antes de que Mara Lezama resaltara en su discurso los beneficios de esta nueva estrategia de movilidad.

También, le comento que durante el fin de semana largo del 14 al 17 de noviembre, Cancún se colocó como uno de los destinos favoritos para turistas nacionales, así como de gran afluencia de visitantes extranjeros, registrando tan solo del 14 al 17 de noviembre, mil 963 operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Cancún, de las cuales 462 se programaron el pasado viernes, 533 el sábado, 478 el domingo y 490 este lunes; además de una ocupación superior al 75 por ciento.

Como oportunamente lo ha informado la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, se busca promover a Cancún en sus diferentes rubros turísticos: deportivo, médico, de romance, de convenciones, académico, de negocios, entre otros, para seguir atrayendo a más visitantes, ya que se cuenta con la capacidad de albergar a una afluencia que supera los 46 mil 375 número de cuartos hoteleros.

Orgullosa de recibir a miles de visitantes, anunció que en la temporada 2025 – 2026 el municipio logró la renovación de 47 galardones Blue Flag y sumó dos nuevos distintivos, siendo un total de 49 premios que acreditan el cumplimiento de 33 criterios en 7 playas englobados en cuatro categorías: Educación ambiental, calidad del agua, gestión y manejo ambiental; y seguridad y servicios.

Gracias a la conectividad área del Aeropuerto Internacional de Cancún (ASUR), se cuentan con vuelos directos a 134 destinos a 31 países del mundo y México, por ello, se favorece a una transformación vial e infraestructura que se ha realizado en el destino a través del gobierno municipal, estatal y federal, para que ofrezca a las y los visitantes una circulación y movilidad adecuada con obras de transformación de justicia social.

Cancún no es solo playa y sol, sino parte del referente cultural al ser municipio anfitrión de la 45 Muestra Internacional de Teatro (MNT), la cual se realizó del 6 al 15 de noviembre, concluyendo con una cifra histórica de 16 mil 200 asistentes, a lo que la Primera Autoridad Municipal, destacó que el destino se convirtió en el punto de encuentro del teatro nacional, marcando un acontecimiento sin precedentes en Quintana Roo.

Por otra parte, el Gobierno de Quintana Roo a través del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (IBANQROO) participó en el Primer Congreso de Humedales Región Maya 2025, donde se fortalece la protección los ecosistemas.

El congreso también busca fomentar la conservación de la biodiversidad, paisaje natural con un enfoque humanitario y sustentable, indicó director general del IBANQROO, Javier Carballar Osorio.

En la mesa de diálogo “Biodiversidad y especies clave en la salud de los ecosistemas de humedales” el IBANQROO presentó la importancia de las Áreas Naturales Protegidas Estatales en la protección del capital natural de Quintana Roo, el involucramiento comunitario y la inclusión de especies consideradas como “Sombrilla” y “Bandera” como el manatí, jaguar, cocodrilo y cacerolita de mar mencionó el director de Áreas Naturales Protegidas del IBANQROO, Mateo Sabido Itzá.

El evento, de carácter interdisciplinario e interinstitucional, fomentó la participación de los sectores público, privado y social de los estados de Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas, incluyendo instituciones públicas, el sector legislativo, académico, organizaciones de la sociedad civil, productores que hayan adoptado prácticas sostenibles.

Con estas acciones el gobierno de Mara Lezama, refrenda su compromiso por la biodiversidad y conservación de nuestros ecosistemas naturales en coordinación con aliados y comunidades como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

También, para quienes habitan en la Península de Yucatán y por algún motivo viajan a Honduras, conviene que sepan que Choice Hotels CALA, una subsidiaria de Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH), anunció con orgullo la apertura de Comfort Inn Tegucigalpa, su segundo hotel en Honduras.

Esta nueva propiedad fortalece aún más la presencia de la compañía en Centroamérica, ofreciendo una opción acogedora y conveniente tanto para viajeros de negocios como de placer en la vibrante ciudad capital de Tegucigalpa.

Comfort Inn Tegucigalpa abrió sus puertas el 18 de noviembre de 2025, marcando un hito

en la expansión de la marca Comfort en América Latina, con otros 49 hoteles en México, Centroamérica, Caribe y Sudamérica.

La marca Comfort se encuentran en más de 3,700 ubicaciones en todo el mundo, incluyendo: Canadá, Estados Unidos, México y Brasil.

Ricardo Mondragón, Director Senior México y Centroamérica de Choice Hotels CALA afirmó que “con gran orgullo y emoción que anuncio la apertura oficial de Comfort Inn Tegucigalpa, un nuevo hotel dedicado a brindar un valor, comodidad y servicio excepcionales tanto a viajeros de negocios como de placer. Me siento honrado de liderar esta empresa que trae una nueva experiencia de hospitalidad a la ciudad capital. Este es nuestro segundo hotel, estamos seguros de que el hotel es una gran promesa de hospitalidad para nuestros huéspedes como Clarion Hotel Real Tegucigalpa».

Comfort Inn Tegucigalpa, ubicado en el corazón de la capital hondureña está junto al centro financiero, las vibrantes tiendas, restaurantes y entretenimiento del centro comercial Cascadas. Ya sea por visita por negocios, placer o aventura, el hotel ofrece servicios modernos que van desde WiFi gratis, desayuno caliente gratis todas las mañanas, hasta una relajante piscina con jacuzzi y dos amplias salas de reuniones.

Para los huéspedes que desean desconectarse de lo cotidiano, el nuevo hotel Comfort Inn Tegucigalpa proporciona rutas que facilitan la llegada al Parque Central en el Centro Histórico de Tegucigalpa o el Parque Cerro Juana Laínez, como también los viajeros en familia y los amantes de la historia podrán visitar el Museo para la Identidad Nacional y estarán cerca del Museo de los Niños Chiminike.

De vuelta en el hotel, puede mantenerse activo o estirarse en nuestro amplio gimnasio completamente equipado. Cuando esté listo para relajarse, será recibido por acogedoras habitaciones que cuentan con televisores de pantalla plana con canales premium para entretenimiento las 24 horas.

Cada habitación también incluye escritorio, plancha y tabla de planchar, secador de pelo y caja fuerte en la habitación, lo que garantiza la comodidad durante toda su estadía.

El hotel ofrecerá 110 habitaciones completamente renovadas, equipadas con muebles modernos diseñados para garantizar el máximo descanso para sus huéspedes, tanto para estancias de negocio como de ocio.

Comfort Inn Tegucigalpa es un hotel elegante diseñado para su comodidad. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, un espacio de trabajo ergonómico y una máquina para preparar su propio café o té.

El hotel ofrece al viajero de negocios WiFi gratis y puede reservar salas de reuniones con capacidad de hasta 100 y 80 personas que le permitirá experimentar la privacidad adecuada para realizar su evento y organizar el próximo.

El equipamiento tecnológico y el servicio personalizado aseguran el desarrollo de reuniones corporativas, conferencias o celebraciones sociales cumpliendo las necesidades de nuestros clientes.

El hotel representó una inversión millonaria con el objetivo de materializar un proyecto que no solo apuesta por la excelencia en cada detalle, sino que expresa una firme intención de redefinir el concepto Comfort en Tegucigalpa.

Esta inversión también tendrá un impacto económico y social positivo en la región, generando empleo directo para 35 familias y promoviendo oportunidades de empleo indirecto para otras 70.

«Estamos orgullosos de colaborar con Choice Hotels International, una de las compañías hoteleras más exitosas del mundo, para presentar lo que sabemos que será un hotel único en su tipo en Tegucigalpa. Esperamos dar la bienvenida a nuestros huéspedes en Comfort Inn Tegucigalpa», dijo Raul Montenegro, Gerente General; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

