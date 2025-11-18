QR refuerza la Transformación del Deporte con programa “¡Ponte Pila!”

Con apoyo federal

Más de 26 mil 700 personas de todas las edades han sido activadas en los 11 municipios

Cancún.- Para fortalecer la estrategia de Construcción de Paz en México y dar continuidad a la Transformación del Deporte en todo el país, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó material deportivo a las y los 23 embajadores quintanarroenses que realizan actividades del Programa Federal “¡Ponte Pila!”, mismo que encabeza la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Dio a conocer que gracias a una inversión 100 por ciento federal de 1.8 millones de pesos, traducidos en material deportivo, uniformes, capacitación y herramientas para quienes todos los días inspiran a moverse, a activarse, a vivir mejor.

“En tan solo unos meses más de 26 mil 700 personas, mujeres y hombres de todas las edades, han sido activadas en los 11 municipios, gracias a los eventos y sesiones de activación física que fortalecen la convivencia y los valores. Porque cuando una niña se activa, gana salud; cuando una mujer hace ejercicio, gana libertad. Y cuando una comunidad se mueve junta ¡gana el bienestar de todas y todos”, afirmó Mara Lezama.

A las embajadoras y embajadores les dijo que son el motor de este gran movimiento y les agradeció por llevar energía, entusiasmo a escuelas, parques y comunidades, “porque cada cuerda, balón y cronómetro que hoy entregamos representa una oportunidad para cambiar vidas, alejar a las juventudes de la violencia y acercarlas a una vida plena, saludable y feliz”.

Cabe resaltar que este programa lo lidera la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y su director Rommel Pacheco, destacando que gracias al buen trabajo en equipo, Quintana Roo a través de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), es de los estados beneficiados al recibir este material deportivo, para continuar con las acciones y sesiones deportivas del “¡Ponte Pila!”.

Durante la entrega de material, estuvo presente Jacobo Arzate Hop, presidente de la CODEQ, quien comentó: En Quintana Roo estamos comprometidos con el deporte y por eso siempre estamos #ANivelDeCancha, impulsando este tipo de acciones que promocionan la activación física para una mejor sociedad.

Con una inversión de 1.8 millones de pesos del Gobierno Federal, las y los actividades quintanarroenses recibieron material como escaleras de agilidad, aros, cuerdas para saltar, platos, vallas, silbatos, cronómetros, balones, bocinas, pelotas, casacas, baloneras y red de voleibol, necesario para poner en marcha sus actividades.

Finalmente se informó que los embajadores son Luisa Yareni Núñez Poot, Aaron Diaz Rodríguez, Héctor Alberto García López, Gloria Mercedes Salas Alvarado, Daniel Adrián Matos Leal y Pablo Rubén Fernández Soto de Othón P. Blanco; además de Fernando Rafael Sánchez Can, José Miguel Rocha Xicum, María Goretti Sánchez Pérez, Claudio Vázquez Díaz y Dietmar Rogelio Pineda Cárdenas de Benito Juárez.

También se suman Edgar Adrián Barbosa Itza, Ramon Eduardo Salgado Acosta, Jesús Miguel Rosado Cen, Kristell Guadalupe Cupul Sánchez, Elgar Erikson Medina Pacheco y Diego Octavio Gutiérrez Chablé de Playa del Carmen; así como Xóchitl Guadalupe López Cubells de Isla Mujeres; Juan Carlos Uch Noh de Tulum; José Arturo Calderón Kuc de Cozumel; Karla Higinia Canul Niño de Felipe Carrillo Puerto; Dareli Yazmin Tilan Puc de José María Morelos; y José Alejandro Pineda Martínez de Bacalar.

Toma vuelo el Tulum Air Show 2026

Para afinar detalles rumbo al Tulum Air Show 2026, un espectáculo aéreo que se realizará en el Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” del 23 al 26 de abril, directivos de la Feria Aeroespacial México (FAMEX) sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades estatales y federales, en la sede del C5.

El anuncio de este magno evento que proyectará a Quintana Roo como un referente aeronáutico, tecnológico y turístico a nivel internacional, fue hecho en conjunto entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Durante el Tulum Air Show se hará el lanzamiento oficial de la FAMEX 2027.

Se confirmó que el Tulum Air Show 2026 será una plataforma para mostrar el potencial aeronáutico, tecnológico, cultural y turístico del estado, pero también de integración para que el bienestar y la prosperidad compartida llegue hasta las comunidades más apartadas.

Se esperan más de 20 mil visitantes, generando derrama económica en Tulum y zonas aledañas, que confirmará que el éxito turístico proporciona prosperidad compartida. El país invitado es Italia. Se contempla la llegada de aeronaves privadas y participación de autoridades de la Fuerza Aérea Mexicana.