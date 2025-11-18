QRoo impulsa reforma legal contra el turismo sexual infantil

Desde la XVIII Legislatura del Estado

Imponiendo nuevas obligaciones a hoteles, plataformas digitales y anfitriones de hospedaje

Por redacción DIARIOIMAGEN

La XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo turnó a comisiones una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo de combatir el turismo sexual infantil y proteger a las infancias y adolescencias en la entidad.

La propuesta, presentada por el diputado Hugo Alday Nieto, contempla que toda persona, anfitrión o prestador de servicios de hospedaje —incluyendo hoteles, hostales y plataformas digitales como Airbnb y Booking— esté obligado a validar la filiación o parentesco entre adultos y menores que se hospeden juntos. De esta manera, se busca evitar que niñas y niños sean víctimas de explotación sexual bajo la apariencia de turismo.

La iniciativa también plantea sanciones más severas para quienes incumplan estas disposiciones, además de establecer mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y federales para la detección y denuncia de posibles casos. Según Alday Nieto, la medida responde a la necesidad de cerrar vacíos legales que han permitido que Quintana Roo, uno de los principales destinos turísticos del país, sea vulnerable a este tipo de delitos.

“Se trata de cerrar la puerta al turismo sexual infantil y garantizar que los menores estén protegidos. No podemos permitir que la industria turística se convierta en un espacio de riesgo para nuestras infancias”, declaró el legislador.

La propuesta surge en un contexto en el que organizaciones civiles han advertido sobre el creciente riesgo de explotación sexual infantil en zonas turísticas como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde la llegada masiva de visitantes y la proliferación de hospedajes informales han dificultado la supervisión.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en análisis dentro de las comisiones legislativas, y se espera que en las próximas semanas se someta a discusión en el pleno. De aprobarse, Quintana Roo se convertiría en uno de los primeros estados del país en obligar legalmente a plataformas digitales y prestadores de servicios turísticos a verificar la relación entre adultos y menores, marcando un precedente en la lucha contra el turismo sexual infantil.