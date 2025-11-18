Van 6 mil 519 casos de diabetes tipo II durante 2025 en el estado

De los principales problemas de salud pública

Esta enfermedad silenciosa afecta principalmente a las personas mayores de 40 años

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica informó que Quintana Roo registra 6,519 casos de diabetes mellitus tipo II en 2025, cifra que representa un incremento del 23% en comparación con 2024. La enfermedad, considerada una de las más silenciosas y de mayor impacto en México, afecta principalmente a personas mayores de 40 años y se ha convertido en un reto para el sistema de salud estatal.

De acuerdo con los reportes, un 33% de los pacientes presenta algún tipo de discapacidad derivada de la diabetes, siendo la pérdida de la visión la más frecuente. Esta situación ha encendido las alertas en Chetumal y otros municipios, donde especialistas advierten que el aumento de casos está relacionado con hábitos alimenticios poco saludables, sedentarismo y falta de acceso a programas preventivos.

La diabetes tipo II se caracteriza porque el cuerpo no produce o no utiliza la insulina de manera adecuada, lo que provoca niveles elevados de glucosa en la sangre. En Quintana Roo, la enfermedad se ha convertido en una de las principales causas de muerte, solo por debajo de los padecimientos cardiovasculares.

En la última semana de noviembre, el estado reportó 157 nuevos casos, lo que refleja la tendencia ascendente y la urgencia de reforzar campañas de prevención. Las cifras también muestran que las mujeres son las más afectadas: 3,660 casos frente a 2,589 en hombres, lo que representa una diferencia significativa en la incidencia.

Autoridades de salud han señalado que, además de la atención médica, es necesario implementar estrategias comunitarias de educación alimentaria y promoción de la actividad física, especialmente en zonas urbanas como Cancún y Playa del Carmen, donde la venta de comida chatarra dentro y fuera de las escuelas continúa siendo un problema.

La Secretaría de Salud estatal ha reforzado la campaña “Vida Saludable”, que busca reducir el consumo de azúcares y grasas, además de fomentar chequeos médicos periódicos. Sin embargo, especialistas advierten que el reto es enorme, pues la diabetes tipo II no solo afecta la salud de los pacientes, sino también la economía familiar y la productividad laboral.

Con más de 6,500 casos confirmados en 2025, Quintana Roo enfrenta un desafío urgente: frenar el crecimiento de esta enfermedad crónica y garantizar atención integral a quienes ya la padecen.

Ampliarán intercambios académicos en UIMQROO

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) anunció que en 2026 ampliará su programa de movilidad académica, con el objetivo de fortalecer la formación de sus estudiantes y proyectar la cultura maya a nivel internacional. El coordinador del área de intercambios, José Eduardo Montalvo, informó que se trabaja en convenios con instituciones de Canadá, Estados Unidos, Belice y Sudamérica, lo que permitirá que alumnos y profesores participen en experiencias académicas más diversas.

Montalvo explicó que, aunque este año algunas actividades no se concretaron por limitaciones presupuestales, se mantienen proyectos activos que podrían realizarse antes de concluir el ciclo escolar. Entre ellos destaca una delegación que planea visitar universidades en Canadá, así como un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos para que profesores y alumnos de la UIMQROO puedan enseñar lengua maya en aquel país, lo que marcaría un precedente histórico para la institución.

El funcionario subrayó que sería la primera vez que la universidad concreta un convenio de esta naturaleza, lo que representaría un avance significativo en la internacionalización de la UIMQROO. Además, recordó que la institución mantiene colaboración con el Consorcio de Universidades Indígenas de Canadá, lo que abre la puerta a proyectos conjuntos en investigación y docencia.

La ampliación del programa de intercambios busca:

– Fortalecer la identidad cultural de los estudiantes mediante la enseñanza de la lengua maya en contextos internacionales.

– Impulsar la movilidad académica hacia países de América y Canadá, diversificando las oportunidades de formación.

– Consolidar alianzas estratégicas con universidades indígenas y multiculturales.

– Promover la investigación conjunta en temas de interculturalidad, sostenibilidad y educación comunitaria.

El rector de la UIMQROO, William Hernando Briceño Guzmán, ha señalado en informes de transparencia que la universidad cuenta con una matrícula cercana a los 900 estudiantes y que la ampliación de los intercambios será clave para mejorar la calidad educativa y la proyección internacional de la institución.