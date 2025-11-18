Anuncian vuelo directo entre Saltillo y Cancún a partir del próximo abril

Operado por Viva Aerobús

Esta conexión representa un paso clave para la reactivación turística y económica de la región

Por redacción DIARIOIMAGEN

Coahuila.- El gobierno de Coahuila y la aerolínea Viva Aerobus anunciaron la creación de un vuelo directo entre Saltillo y Cancún, que comenzará a operar en Semana Santa de 2026. La noticia fue confirmada durante el evento de modernización del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, ubicado en Ramos Arizpe, donde se destacó que esta conexión representa un paso clave para la reactivación turística y económica de la región.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas celebró la apertura de la ruta, señalando que permitirá a los habitantes de la Región Sureste de Coahuila viajar directamente al Caribe mexicano sin necesidad de hacer escala en otras ciudades. “Es oficial: Saltillo abre ruta directa hacia Cancún, lo que facilitará la llegada a una de las playas más reconocidas de México”, expresó durante la presentación.

La aerolínea Viva Aerobús, reconocida por sus tarifas accesibles, será la encargada de operar el vuelo. Representantes de la empresa confirmaron que esta nueva conexión forma parte de su estrategia de expansión y de la ampliación de la oferta turística en el Aeropuerto de Saltillo.

El anuncio se enmarca en un plan de inversión de 600 millones de pesos para modernizar el Aeropuerto Plan de Guadalupe, con mejoras en plataformas, servicios e infraestructura. El objetivo es consolidar una terminal moderna y eficiente que impulse la conectividad aérea en la región.

La ruta Saltillo–Cancún se suma a la reciente inauguración del vuelo Saltillo–AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), también operado por Viva Aerobús, lo que refleja el esfuerzo por diversificar destinos y fortalecer la competitividad del aeropuerto.

Con esta nueva conexión, se espera un impacto positivo en:

– Turismo, al facilitar el acceso de los coahuilenses a Cancún, uno de los destinos más visitados del país.

– Economía regional, al atraer más visitantes y generar oportunidades de negocio.

– Conectividad aérea, al posicionar a Saltillo como un punto estratégico para vuelos nacionales.

El CEO de Aeropuertos Mexicanos, Javier García Bejos, destacó que este proyecto busca consolidar una terminal innovadora y eficiente, capaz de atraer más destinos nacionales e internacionales en los próximos años.

Denuncian descarga de aguas negras en la Laguna Nichupté

La Laguna Nichupté de Cancún, volvió a estar en el centro de la polémica luego de que un turista denunciara la presunta descarga de aguas negras en la zona hotelera. El visitante, que acudió la mañana del 13 de noviembre de 2025, aseguró haber observado líquidos contaminantes en el agua y compartió fotografías como evidencia.

La denuncia se suma a los resultados de un estudio realizado entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, que reveló altos índices de contaminación fecal en la laguna, especialmente en áreas cercanas a hoteles y restaurantes del bulevar Kukulcán. El muestreo detectó hasta 2,400 enterococos por cada 100 mililitros de agua, cuando la norma ecológica establece un máximo de 200.

Además, autoridades ambientales han catalogado la situación como un grave foco de infección y contaminación, debido a la presencia de más de 200 embarcaciones hundidas o abandonadas que generan filtraciones de combustibles, aceites y metales pesados, afectando la calidad del agua y los manglares.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, explicó que la acumulación de navíos deteriorados provoca daños al ecosistema lagunar y pone en riesgo la fauna nativa. Por ello, se acordó con el sector náutico y la Capitanía de Puerto de Cancún el retiro de la “chatarra marina”, como parte de un proyecto de saneamiento ambiental.

La Laguna Nichupté, que abarca más de 3,000 hectáreas de manglares y canales, es vital para la protección costera y la biodiversidad de Cancún. Sin embargo, la combinación de descargas irregulares, contaminación fecal y embarcaciones abandonadas amenaza su equilibrio ecológico y la imagen turística de la ciudad.

Organizaciones ambientales y ciudadanos han exigido mayor vigilancia y sanciones contra quienes contaminen el cuerpo lagunar. El turista que realizó la denuncia pidió a las autoridades investigar el origen de la descarga y garantizar que se tomen medidas inmediatas.