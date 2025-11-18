Fortalece el alcalde Isaac Montoya el Programa Huellas de la Transformación

Mejores servicios a comunidades de Naucalpan

Naucalpan, Méx.- El programa Huellas de la Transformación, que implementó el alcalde Isaac Montoya Márquez, se fortalece con la suma y coordinación de los trabajos de las Direcciones de Servicios Públicos, Desarrollo Social y el Organismo Municipal del Agua OAPAS para ofrecer más y mejores servicios a las diferentes comunidades y atender sus demandas.

En la colonia Isidro Fabela, el presidente municipal entregó la renovación del Parque de la Calle 5 de Febrero en donde vecinas y vecinos se reunieron para agradecer las labores que realizaron los trabajadores de Servicios Públicos, que favorecen la convivencia sana de niñas, niños y jóvenes.

El alcalde destacó que su administración ha implementado atenciones las 24 horas en diversas áreas como Servicios Públicos y OAPAS, y no solamente Protección Civil o la Guardia Municipal, para superar los atrasos que por años han vivido las y los naucalpenses.

“En mi caso, al ser el primer presidente municipal de Naucalpan que viene de las colonias, tenemos un gran sentido de pertenencia y una gran claridad de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y nos estamos basando en atender esas demandas históricas siempre planteadas y pocas veces atendidas”, destacó Isaac Montoya.

Agregó que trabaja con intensidad para que nadie se quede fuera, ni rezagado y devolverle el brillo a Naucalpan, a las colonias, a los fraccionamientos y los pueblos con la mayor cantidad de programas de desarrollo social, obra pública y servicios públicos que se han implementado en el municipio.

En la colonia Isidro Fabela, se aplicaron 26 toneladas de asfalto, se repararon luminarias, se limpió y recuperó el parque, se pintaron guarniciones, balizamiento de topes, muros y juegos, podas y clareos de árboles. Además de chaponeo, arañado, desorille, barrido manual y la recolección de más de 3 toneladas de residuos.