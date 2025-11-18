Humillan empleados del Banco del Bienestar a adultos mayores

Denuncian en Melchor Ocampo

Melchor Ocampo, Méx.- “Es humillante la forma en que nos tratan las y los empleados del Banco del Bienestar en este municipio. Somos personas de la tercera edad, sí, adultos mayores, que venimos a cobrar nuestro apoyo y estas personas nos tratan con despotismo y prepotencia a grado tal que nos gritan limosneros”.

Así lo denunció la señora Guadalupe «N» de 72 años de edad, quien acompañada de uno de sus nietos (José Luis) recibió un trato injusto de una empleada de dicha sucursal.

“Con todo respeto, le pido a quien corresponda, ponga una sanción o llame la atención a quienes trabajan en el Banco del Bienestar aquí en Melchor Ocampo, no es justo que nos traten como si no valiéramos nada. No es justo su trato a quienes ya no podemos caminar y requerimos de esa pensión que nos brinda el gobierno”, dijo

Y es que, efectivamente, el apoyo a los adultos mayores se otorga para garantizar su bienestar, dignidad e independencia económica, especialmente para aquellos que carecen de un sistema de pensión o jubilación contributiva.

Este apoyo responde a diversas razones sociales y de derechos humanos y que empleados del Banco del Bienestar de Melchor Ocampo no parecen comprender.