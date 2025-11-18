Recibió el alcalde Raciel Pérez el Premio al Mérito Ambiental 2025

Por la implementación del “Operativo Colibrí”

Tlalnepantla, Méx.- Se trabaja todos los días para preservar y conservar los espacios verdes en la demarcación, por estás acciones, el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, recibió el Premio al Mérito Ambiental 2025.

En el emblemático Cosmovitral Jardín Botánico, ubicado en Toluca, Estado de México, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a nivel estatal, Alhely Rubio Arronis, entregó esta distinción al alcalde con Mención Honorífica en la categoría de Autoridades Locales por la implementación del “Operativo Colibrí”.

A través de la Dirección General de Sustentabilidad Ambiental, el gobierno de Tlalnepantla impulsa esta política pública que tiene como finalidad la transformación ecológica de parques, jardines y áreas verdes, para ello, se lleva a cabo un proceso de reorganización y modernización del servicio público.

Para dichas acciones fue necesaria la reestructuración de 15 cuadrillas operativas con un total de 186 personas servidoras públicas, además de la ampliación en un 66% del parque vehicular y maquinaria pesada. El personal trabaja diariamente en turnos matutinos y vespertinos que brindan 18 diferentes servicios especializados para el rescate y mantenimiento de nuestros parques y jardines.

Durante este primer año de gobierno se efectuaron 63 dispositivos del “Operativo Colibrí”, de los cuales fueron 38 en Poniente y 25 en Oriente, mediante los cuales se ha logrado la transformación de 83 parques, jardines y camellones que se encontraban en mal estado y en deterioro, con lo cual se garantiza el acceso al derecho humano a un medio ambiente sano.