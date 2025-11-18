Azucena Cisneros refrenda compromiso de defender la Sierra de Guadalupe

Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss refrendó su compromiso de defender la Sierra de Guadalupe, área natural protegida que enfrenta diversas amenazas, sobre todo de invasiones y ecológicas, la cual es utilizada por cientos de colonos y deportistas que realizan actividades recreativas y de preservación. Cisneros Coss caminó por la reserva natural junto con vecinos e integrantes del grupo ecologista Guardianes del Ehécatl y Sierra de Guadalupe, quienes ingresaron por calle Cerrada Colinas, fraccionamiento Colinas de Ecatepec y recorrieron unos dos kilómetros de cerro, hasta llegar a la zona conocida como “El Fogoncito”, área habilitada por colonos para tomar café y alimentos mientras descansan.

“La Sierra de Guadalupe es una zona de reserva natural muy importante, no solamente para Ecatepec sino para todo lo que es la Zona Metropolitana. Nosotros tenemos una gran porción todavía de cerro, que registra una serie de aves, animales y plantas endémicas de Ecatepec”, relató.

Recordó que todavía 50 por ciento de las viviendas de Ecatepec son irregulares, por lo que desde el inicio de su administración declaró veda para la construcción de desarrollos habitacionales pequeños o grandes, además de prevenir invasiones a la Sierra de Guadalupe.