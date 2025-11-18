Frenan a conductores en estado de ebriedad y distraídos con el celular

Entrará en vigor nuevo Reglamento de Tránsito

Toluca, Estado de México.– A partir del 25 de noviembre, con la entrada en vigor de la Reforma al Reglamento de Tránsito en el Estado de México, se contemplan medidas para salvar vidas, por lo que las personas que circulen bajo los efectos del alcohol, con distractores y sin póliza de seguros serán infraccionadas.

Con el objetivo de reducir accidentes en vialidades mexiquenses, esta reforma establece reglas claras para las y los conductores, a fin de disminuir los factores de riesgo y promover una cultura de conducción responsable, donde cada acción al volante puede marcar la diferencia.

Se sancionará de 12 a 36 horas de arresto inconmutables a quien conduzca con:

Más de 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre o más de 0.4 miligramos de alcohol por litro de aire espirado,

O bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Asimismo, se imponen medidas de seguridad adicionales con la retención del vehículo. En caso de reincidencia, la persona conductora deberá inscribirse en programas de rehabilitación para personas con consumo problemático de alcohol, en instituciones con convenio con el Gobierno del Estado de México o los municipios.

Principales responsabilidades para conductores

Queda prohibido utilizar objetos que representen un distractor para la conducción segura. Solo se permiten tecnologías de manos libres y dispositivos de apoyo como mapas y navegadores GPS.

Uso del teléfono celular

Se sanciona el uso del teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento.

Pantallas y sistemas de entretenimiento

-No se permite instalar o utilizar televisores o pantallas de proyección de video en la parte delantera del vehículo. El objetivo es evitar que el conductor desvíe su atención de la vía.

Seguro de responsabilidad civil

Es obligatorio contar con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente para circular en la vía pública. Esta medida garantiza atención en caso de incidentes.