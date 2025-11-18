Emmanuel Uresti: “Cambiar hábitos es la clave para vivir más y mejor”

Presenta su nueva certificación Wellness System

Coach fitness con más de 15 años de experiencia en nutrición y acondicionamiento físico

Por Arturo Arellano

A lo largo de más de 15 años, Emmanuel Uresti ha dedicado su vida a ayudar a las personas a cumplir sus objetivos de salud, nutrición y acondicionamiento físico, creando programas y proyectos que impulsan el bienestar integral. Su enfoque combina entrenamiento, nutrición clínica y deportiva, así como desarrollo personal, respaldado por una sólida formación y experiencia en el campo del fitness y la salud.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, habló de sus más recientes proyectos “Siempre mi objetivo es que las personas cambien sus hábitos alimenticios y puedan vivir más años. Traemos una certificación Wellness System, que va dirigida a nutriólogos, coaches fitness, médicos, y que busca ayudar a las personas con la nutrición moderna. Porque en el ámbito de la nutrición mucha de la educación del pasado ya está obsoleta; hay que crear nuevas técnicas para combatir los malos hábitos.”

El especialista subrayó que en México la industria farmacéutica convierte la enfermedad en negocio, mientras que la nutrición enfrenta retos de actualización “Vivimos en México, donde un enfermo siempre va a ser una mina de oro, porque la industria de los medicamentos es multimillonaria. En el caso de la nutrición siempre te enseñan lo mismo y cuando quieres aplicar algo diferente es complicado, porque ya está todo en internet. Yo como experto debo actualizarme, porque si le digo algo a mi paciente y ellos ya vieron algo distinto en internet, van a cuestionar. Entonces no debemos quedarnos en la zona de confort.”

Uno de los principales enemigos de la salud, señaló, es el azúcar “Dejar el azúcar es complicadísimo. Hay un estudio que dice que es siete veces más dañina y genera más adicción que la propia droga. El azúcar siempre va a existir, pero es uno de los principales detonantes de enfermedades como la diabetes.”

Uresti enfatizó la importancia de atender señales tempranas “Cambiar hábitos es complicado, y hay muchos focos rojos a los que hay que atender. Una o dos tallas arriba de tu nivel normal ya es preocupante. Hay que hacerse estudios para saber cómo están los triglicéridos o el colesterol, para no llegar a la urgencia, cuando aparecen en el médico ya con prediabetes o diabetes. También si detectas manchas en zonas como la parte de atrás del cuello.”

La certificación Wellness System estará disponible a partir del 15 de febrero del próximo año. Tendrá dos modalidades: una para especialistas de la salud y otra para personas interesadas en aprender hábitos alimenticios más equilibrados.

“La verdad estará muy barata, 2,500 pesos. El objetivo es ayudar a las personas. Es una certificación con validez oficial y la intención es que la mayor cantidad de personas la tomen y sepan cómo alimentarse.”

El coach recomienda un proceso gradual “Dejar todos los edulcorantes, hacer un balance 80/20. No se puede del todo, porque te vas a desgastar, deprimir y poner de malas. Es un proceso poco a poco. Caminar unos 20 minutos al día si eres sedentario e ir subiéndole poco a poco al ejercicio. Pero hay que ir al especialista para que te dé un plan sostenible. Comer bien y comer rico, porque vivimos en un país donde hay flautas, enchiladas, comida muy rica que no debemos dejar, pero sí tener un balance.”

Con alrededor de 3 mil pacientes al año junto con su equipo de nutriólogas, Uresti compartió un caso de éxito “Tuve una paciente que pesaba 130 kilos, no le quedaba la ropa, comía con culpa, sufría mucho hate. Pero le ayudamos y bajó alrededor de 60 kilos en un año. Lo trabajamos con mi programa Wellness, programación neurolingüística, cambiamos malos pensamientos por buenos, malas actitudes por buenas. Hay que entender al cliente y ayudarlo.”

Actualmente ofrece atención personalizada en San Luis Potosí, Ciudad de México y Estado de México, además de dirigir proyectos como Evofit y Derma Clinic, y participar en congresos y certificaciones de nutrición y fitness.