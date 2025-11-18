Concentran 12 prisiones 56% de números telefónicos denunciados por extorsión

Avanza estrategia nacional contra este delito

Han sido reportadas 2 mil 389 líneas desde donde se trata de esquilmar a la ciudadanía

Las autoridades federales han detectado que 12 centros penitenciarios del país concentran 56 por ciento de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión en el número 089, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Para evitar que este delito se cometa, desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión.

Para ello se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáner de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales.

Refirió que desde el inicio de la estrategia nacional contra la extorsión, en el mes de julio, han sido reportados 2 mil 389 números telefónicos desde los que se trata de extorsionar a la ciudadanía, de los cuales se ha logrado bloquear 33 por cierto de esas líneas.

Esto gracias a que se bloquearon las antenas de comunicación en torno a los penales de Altamira y Matamoros, en Tamaulipas; además del bloqueo total de los servicios 3G y 4G en los alrededores del penal Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México. En el primer trimestre de 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad, añadió García Harfuch.

Destacó el incremento en el número de denuncias a la línea de atención 089 contra ese delito, donde se han recibido más de 83 mil 800 llamadas.

García Harfuch señaló que gracias a esa línea, se logró evitar 75 por ciento de las extorsiones, es decir, no se consumó el delito; mientras que 8 mil 682, equivalente a 10 por ciento, sí se dio la extorsión.

Además, el secretario de Seguridad detalló que del 6 de julio al 3 de noviembre, en acciones contra extorsión, fueron detenidas 478 personas en 22 entidades del país por este delito. Entre los operativos que refirió dijo, está la detención por extorsiones a productores limoneros.

Más resultados de la estrategia nacional

Desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han realizado 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios del país y se han asegurado teléfonos celulares, chips, drogas y diversos tipos de armas.

También se hicieron 4,608 revisiones en los Centros Federales de Readaptación Social, las cuales derivaron en el decomiso de diversos objetos.

Se informó que se han creado 2,929 carpetas de investigación y se ha detenido a 478 personas relacionadas con este tipo de delito.

Entre las acciones clave de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se encuentran el fortalecimiento de las denuncias anónimas a través del 089, así como la capacitación especializada para los operadores y la creación de unidades antiextorsión en coordinación con autoridades locales y fiscalías. Dichas acciones se refuerzan con campañas de prevención en territorios de alta incidencia, pero también se pretende que este delito se persiga de oficio.

Ley contra la extorsión aprobada en San Lázaro

Con la unanimidad de 456 votos a favor, la Cámara aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.

Además, reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El documento, que deriva del análisis de una iniciativa presentada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de once propuestas impulsadas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM y PT, da cumplimiento al decreto que declara reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de extorsión, el cual otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley General que establezca, como mínimo, el tipo penal y sus sanciones en materia de extorsión.

Su objetivo es establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y otros delitos vinculados; el tipo penal básico para el delito de extorsión aplicable a toda la República, sus sanciones y agravantes, así como otros delitos vinculados en materia de extorsión.

Define las reglas, procedimientos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal del delito de extorsión, o las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que las autoridades deben implementar en sus ámbitos de competencia, para la prevención efectiva del delito de extorsión.

El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta ley “se investigarán y perseguirán de oficio”. La investigación, persecución y sanción del delito de extorsión estará a cargo de la Federación, cuando se actualice alguna de las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional, en el Código Penal Federal o en cualquier otro ordenamiento que le otorgue competencia a la Federación.

Determina una pena de prisión que va de seis a quince años y una multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.

Acciones contra la extorsión en centros penitenciarios

El 33% de las líneas telefónicas detectadas a través de reportes al 089 han sido bloqueadas:

– Retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas.

– Cambio de antena en Matamoros, Tamaulipas.

– Bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Martha Acatitla en la CDMX.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad han hecho

– 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios, en las que se aseguraron módems, teléfonos, chips, drogas y armas blancas.

– 4,608 revisiones ordinarias en los Ceferesos, en las que se han asegurado más de 84 mil objetos.