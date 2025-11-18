Actualiza Canadá alerta para sus ciudadanos sobre viajar a estados de México

Énfasis particular en Sinaloa y Sonora

Insta a sus ciudadanos a “ejercer un alto grado de precaución” en todo el territorio nacional

Ante los índices de actividad criminal y el riesgo de secuestro en varios estados de México, el gobierno de Canadá actualizó su advertencia oficial de viaje para nuestro país, instando a sus ciudadanos a “ejercer un alto grado de precaución” en todo el territorio nacional.

La alerta detalla que, si bien las principales zonas turísticas han visto esfuerzos de protección, la violencia y la presencia del crimen organizado continúan representando una amenaza significativa para los visitantes.

El nivel de precaución general se eleva drásticamente en múltiples estados, para los cuales Ottawa emite una recomendación de “evitar viajes no esenciales”. La lista abarca regiones clave en el centro, occidente y norte del país.

Los estados bajo esta máxima alerta son: Chiapas (excepto las ruinas de Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, siempre que se acceda por rutas y autopistas específicas), Chihuahua (excluyendo la capital), Colima (excluyendo Manzanillo por vía aérea), y Guanajuato (en todas las áreas al sur y en las autopistas 43D y 45D).

La lista continúa con Guerrero (excluyendo Ixtapa/Zihuatanejo, solo si se accede por vía aérea), Jalisco (dentro de los 50 km de la frontera con Michoacán), Michoacán (excluyendo Morelia y Pátzcuaro), Nayarit (a 20 km de las fronteras con Sinaloa y Durango), Nuevo León (excluyendo Monterrey), Tamaulipas (excluyendo Tampico) y Zacatecas (excluyendo la capital).

Se hace un énfasis particular en Sinaloa y Sonora, con advertencias específicas para ciertos municipios, recomendando en todos los casos el acceso por mar o aire a las pocas zonas consideradas menos peligrosas.

Riesgo colateral para turistas

La advertencia subraya que los grupos criminales, incluidos los cárteles de la droga, mantienen una alta actividad en todo el país. Los enfrentamientos armados entre estas bandas o con las fuerzas de seguridad pueden ocurrir sin previo aviso, poniendo a los visitantes en riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado.

Aunque las autoridades han redoblado la seguridad en los destinos vacacionales más populares, los incidentes de violencia ocurren en grandes ciudades, resorts y áreas turísticas. El informe menciona específicamente que se han registrado enfrentamientos en restaurantes, hoteles y clubes nocturnos, resultando en heridos o muertos colaterales.

A los viajeros se les aconseja no exhibir signos de riqueza, mantenerse dentro de las zonas turísticas y ser extremadamente cautelosos al viajar por carretera, evitando completamente los desplazamientos nocturnos.

Seguridad personal

En cuanto a la seguridad personal, el hurto menor como el carterismo es catalogado como común, especialmente en lugares concurridos como aeropuertos, estaciones de autobús, autobuses y el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. Se recomienda vigilancia constante y guardar documentos de viaje en un lugar seguro.

Para el transporte, la recomendación es clara: solo utilizar taxis oficiales autorizados (en CDMX, placas que inician con ‘A’ o ‘B’ y colores específicos) y evitar abordar taxis en la calle.

Para viajes interurbanos en autobús, se aconseja optar exclusivamente por empresas que ofrezcan transporte ejecutivo o VIP y que viajen por autopistas de cuota, limitando el tránsito a las horas diurnas.

Recomendaciones sobre salud

La alerta canadiense también incluye importantes consideraciones logísticas. Para entrar a México, los viajeros deben contar con un pasaporte válido, así como prueba de salida del país, fondos suficientes para cubrir su estadía y comprobantes de alojamiento.

Finalmente, en materia de salud, se recomienda a los viajeros asegurarse de tener sus vacunas de rutina al día. Específicamente, existe riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos o agua, como la Hepatitis A, y enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue.

El gobierno de Canadá concluye su recomendación instando a la máxima prudencia y a registrarse en el sistema de Registro de Canadienses en el Extranjero para recibir alertas importantes.

Sheinbaum minimiza advertencias de Ottawa

Igual como lo hizo con la alerta de viaje emitida por Estados Unidos Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la advertencia que ahora hizo Canadá a sus ciudadanos para visitar México, ante la violencia y narcotráfico que impera en varios estados.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que siguen llegando turistas canadienses, estadounidenses y de otras nacionalidades.

La mandataria restó importancia este martes a la alerta de viaje que recomienda a sus ciudadanos extremar precauciones y evitar viajes no esenciales a 14 estados de México.

“No sirven de mucho, la verdad, porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses y europeos a todo el país”, afirmó la primera mandataria. Señaló además que su gobierno ya realiza consultas con la embajada canadiense para conocer el contexto del aviso.