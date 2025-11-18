El puerto de Acapulco eleva su oferta hotelera a 16 mil 200 habitaciones

Gran afluencia turística en Guerrero

Listo, para la temporada vacacional decembrina

Los destinos turísticos del estado de Guerrero registraron una gran afluencia turística durante el último puente vacacional del año, consolidándose nuevamente como los preferidos por viajeros nacionales e internacionales. Gracias a las estrategias impulsadas por el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Turismo estatal, el Hogar del Sol continúa proyectando su riqueza natural y cultural en importantes mercados turísticos.

Durante el periodo del 15 al 17 de noviembre, los destinos ancla del estado reportaron una afluencia total de 100 mil 224 visitantes, alcanzando una ocupación hotelera promedio del 78.3% y generando una derrama económica superior a los 819 millones de pesos, resultados que superan las expectativas y confirman el repunte sostenido del sector.

El secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, destacó el éxito de este fin de semana largo y la preferencia del turismo por los destinos del Hogar del Sol, especialmente Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Taxco y La Unión. En su mensaje, el funcionario subrayó el avance significativo del puerto en materia de infraestructura hotelera, al alcanzar un récord histórico de habitaciones recuperadas.

“En resumen, el Hogar del Sol ha superado las expectativas proyectadas para este puente vacacional y también ha superado las cifras del 2024, donde Acapulco tenía 11 mil 999 habitaciones y hoy, gracias al esfuerzo de hoteleros y de inversionistas, Acapulco cuenta con más de 16 mil 200 habitaciones”, afirmó.

Acapulco se mantuvo como el destino más concurrido, registrando la llegada de 61 mil 112 turistas, una ocupación hotelera del 78.5% y una derrama económica superior a los 475 millones de pesos.

Por su parte, Ixtapa-Zihuatanejo reportó 24 mil 438 visitantes, una ocupación del 79.7% y una derrama superior a 232 millones de pesos.

En el Pueblo Mágico de Taxco, la afluencia alcanzó 11 mil 627 visitantes, con una ocupación promedio de 66.1% y una derrama de más de 68 millones de pesos.

Finalmente, La Unión recibió 3 mil 47 turistas, con 74.1% de ocupación y una derrama económica superior a 42 millones de pesos.

La Sectur Guerrero resaltó que estas cifras reflejan el fortalecimiento del turismo en la entidad, así como el trabajo coordinado con empresarios, prestadores de servicios y representantes del sector. La mejora sostenida de la infraestructura, especialmente en Acapulco, donde ya se superan las 16 mil habitaciones disponibles, lo que permitirá recibir con mayor capacidad a los visitantes durante la temporada decembrina.

Además, el estado se prepara para un dinámico cierre de año con eventos de alto impacto que continuarán atrayendo visitantes, como el Acapulco Airshow 2025, del 21 al 23 de noviembre, la XXXVI Convención Internacional de Minería, del 19 al 22 de noviembre, fortaleciendo el turismo de reuniones y el GNP México Major Premier Padel, del 24 al 30 de noviembre, que reunirá a miles de aficionados y deportistas internacionales, entre muchos más eventos deportivos, de espectáculos y gastronómicos que atraerán a un gran número de visitantes las últimas semanas del 2025 para cerrar con broche de oro con la espectacular Gala de Pirotecnia en los principales destinos turísticos de Guerrero.

Con estos resultados y una intensa agenda de eventos, Guerrero confirma su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más importantes y competitivos del país, listo para recibir una exitosa temporada invernal y un prometedor 2026.