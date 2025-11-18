Con una atención integral del ISSSTE en Torreón, paciente de 12 años vence cáncer de ovario

Hospital Regional de Alta Especialidad

Equipo médico multidisciplinario del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, Coahuila, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, otorgaron atención integral a una niña de 12 años, quien recuperó su salud después de haber sido diagnosticada con un tumor maligno en el ovario.

La oncóloga pediatra Cristina Romero Luna, a cargo de la atención de la menor de edad, explicó que la niña ingresó en junio de este año al HRAE con dolor e inflamación abdominal, por lo que de manera inmediata se le practicaron estudios de tomografía a fin de determinar la causa del padecimiento.

“Se realizaron estudios de imagen o tomografía. Además, personal de laboratorio apoyó con los niveles cuantitativos de los marcadores tumorales en el menor tiempo posible”, señaló.

Una vez detectado un tumor en el ovario, remarcó, el equipo administrativo y médico especializado en pediatría, cirugía, oncología, nefrología, neumología, cardiología y hematología pediátrica, así como audiología, nutrición, psicología, farmacia y enfermería, participó en el tratamiento que tuvo una duración de seis meses, tiempo en el que se le practicaron tres cirugías y seis quimioterapias.

“La primera cirugía fue de urgencia para retirarle el tumor; después fue necesaria una segunda intervención complementaria a la primera. Y su tercera cirugía fue para la colocación de un catéter para la administración de sus medicamentos. Cada dos ciclos de quimioterapia se le realizaron tomografías y pruebas de laboratorio que nos confirmaron la desaparición del cáncer”, precisó.

Romero Luna subrayó que durante el proceso la familia recibió acompañamiento por parte de personal de psicología, y enfatizó que la atención médica que recibió la menor fue posible también por la infraestructura del nuevo HRAE, inaugurado en mayo, el cual cuenta con áreas como urgencias pediátricas, consulta oncológica, quimioterapia ambulatoria, equipadas con cabinas de seguridad biológica donde el personal médico prepara los medicamentos.

“Somos una unidad de nueva creación, cuya creación fue un reto que se aceptó con gusto para poder brindar atención a niñas y niños. El toque de campana es un recordatorio para todas las áreas que contamos con el recurso humano para que sucedan más casos de éxito”, expresó.

En el acto simbólico de toque de campana realizado al concluir su tratamiento oncológico, la paciente agradeció a todo el personal de salud del hospital de tercer nivel los cuidados y atenciones brindadas durante su proceso de recuperación.

“Quiero agradecer a mis pediatras, doctores y cirujanos que cuidadosamente sacaron el mal de mi cuerpo, a mis enfermeros y enfermeras; a los doctores internos; y al personal de limpieza y cocina. El trato que recibí fue muy bonito, me trataron muy bien. Son parte de mi familia ahora, porque la familia se protege hasta el fin y eso lo hicieron ustedes”, expresó.

Por su parte, la directora del HRAE de Torreón, Coahuila, Margarita Martínez Moreno, la felicitó por el logro y destacó el esfuerzo realizado por el personal de salud adscrito a la unidad a su cargo.

“Es un gusto el poder verte hoy tocar esa campana y recordar que el esfuerzo, el sacrificio que hizo tu familia, los médicos que estuvieron detrás de ti para darte hoy lo que mereces: una nueva oportunidad de vida. Y de corazón, deseamos que llegues muy lejos. Eres un increíble ejemplo para todos”, resaltó.