Mario Delgado presenta la Copa Escolar Nacional de Futbol “Vive saludable, juega feliz”

Como parte de las actividades culturales, deportivas y sociales que impulsa el Gobierno de México en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó la Copa Escolar Nacional de Fútbol “Vive saludable, juega feliz”, una iniciativa que fortalecerá la actividad física y la convivencia en todos los niveles educativos.

Durante su participación en la conferencia de prensa “La mañanera del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que las escuelas serán el punto de partida para una participación histórica de niñas, niños y jóvenes, cuyo objetivo es impulsar hábitos saludables y un espíritu deportivo permanente.

Informó que se prevé la participación de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad en todo el país y que, durante las diversas etapas del torneo, habrá una convivencia regional y nacional sin precedentes. Resaltó que la Gran Final se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, uno de los recintos deportivos más emblemáticos del país.

Delgado Carrillo afirmó que el fútbol es una herramienta de integración social que enseña trabajo en equipo, resiliencia y disciplina. Subrayó que cada cancha escolar representa una oportunidad para que las y los estudiantes descubran sus capacidades y vivan experiencias formativas y recreativas.

El titular de la SEP anunció que la Copa Escolar Nacional de Fútbol se realizará a partir de 2026 y se repetirá cada año; detalló que el torneo está diseñado para que niñas, niños y adolescentes de todo el país participen sin distinción, ya que el protagonismo recae en las y los estudiantes, desde quienes aman el deporte hasta quienes buscan iniciarse.

Comentó que este esfuerzo nacional permitirá fortalecer la identidad, el compañerismo y el sentido de pertenencia escolar, ya que la iniciativa refleja el compromiso permanente del Gobierno de México con una educación integral.

Indicó que el torneo no busca identificar al mejor futbolista, sino promover la convivencia, la amistad y la formación de valores que surgen dentro y fuera de la cancha. Recalcó que el deporte escolar es una plataforma para enseñar respeto, cooperación y responsabilidad.

Asimismo, subrayó que la SEP trabaja para que cada escuela sea un espacio donde el aprendizaje se complemente con hábitos saludables y que, a través de este torneo, se consolide una generación más activa y motivada.

Enfatizó que la Copa Escolar servirá como plataforma para que México viva un proceso deportivo incluyente y formador previo a la Copa del Mundo, pues el deporte fortalece la autoestima y el sentido de comunidad entre las y los estudiantes. Esta convocatoria, agregó, demuestra que el fútbol escolar también es un espacio de aprendizaje.

Finalmente, invitó a todas las comunidades educativas a inscribirse a través de las páginas oficiales de la SEP y la Conade, donde se publicarán los detalles y requisitos del torneo.

La Conade realizará 74 mundialitos y seis copas de futbol en las que participarán 6.2 millones de personas

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, anunció que, en el marco del Mundial y a través de un ecosistema de formación futbolística, la dependencia realizará 74 mundialitos y seis copas que se llevarán a cabo en todo el país, al considerar que el deporte transforma vidas y que, cuando llega a cada escuela, a cada comunidad y a cada rincón de México, transforma el futuro de la nación.

Señaló que este ecosistema abre oportunidades reales para millones de niñas, niños y jóvenes en todo el territorio nacional. “Esto es más que una competencia: es inclusión, es disciplina, es desarrollo, es esperanza. Esta es la cantera más grande de México”.

