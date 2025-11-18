Anuncia Clara Brugada la ampliación del programa de licencia permanente en 2026

Se han recaudado más de 2 mil mdp

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la ampliación del programa de Licencia Permanente en 2026, debido al éxito que ha tenido entre la ciudadanía. Al día de hoy se han expedido más de un millón 300 mil licencias, con una recaudación superior a los 2 mil millones de pesos.

“Hoy les informamos que, justamente, a petición de la ciudadanía, hemos decidido integrar al paquete financiero del próximo año la ampliación de la emisión de licencias permanentes durante 2026”, afirmó.

Resaltó que del 16 de noviembre de 2024 al 16 de noviembre pasado, se emitieron un millón 390 mil 606 licencias de conducir; esto ha permitido recaudar más de 2 mil 341 millones de pesos, los cuales están destinados a financiar acciones estratégicas que transformarán la movilidad de la ciudad, “que privilegian la seguridad vial, la sustentabilidad, la accesibilidad universal y la recuperación del espacio público”, indicó.

En conferencia de prensa realizada en el Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina informó que los recursos obtenidos por la emisión de licencias permanentes están destinados a realizar proyectos para mejorar la movilidad de toda la capital, a través de un fideicomiso exclusivo para este propósito y mediante el impulso de tres ejes de acción: movilidad no motorizada, seguridad vial y mejoramiento del transporte público.

Brugada Molina precisó que, como parte de estas obras en movilidad, se mejorarán 66 cruces de entornos escolares, 116 cruces conflictivos, se ampliará al doble el programa Ecobici con la construcción de 600 nuevas cicloestaciones, se adquirirán 100 autobuses eléctricos para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que formarán parte de la creación de nuevos circuitos locales en las periferias, pueblos y barrios originarios, así como el mejoramiento de los Cetram.

Al respecto, la Jefa de Gobierno agradeció al Congreso de la Ciudad de México por la aprobación de las reformas al Código Fiscal, lo que permitió la puesta en marcha del programa de Licencia Permanente en 2024, con gran aceptación entre la ciudadanía, lo que ha convertido a 2025 en el año de mayor emisión de licencias en la historia de la capital, con un incremento de hasta 60 por ciento.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón, informó que este nuevo programa contemplaba una estimación inicial de un millón de licencias emitidas al cierre de 2025; sin embargo, gracias a la alta aceptación aumentó a casi cuatro veces más la demanda de expedición de este tipo de plásticos respecto a un mes normal; esto dio como resultado, en su primer año de operación, un millón 390 mil 606 licencias emitidas, un millón 561 mil 144 pagos realizados y la recaudación de un total de 2 mil 341 millones 716 mil pesos.

Añadió que hasta el 16 de noviembre pasado 57 por ciento de las licencias permanentes se emitieron en oficinas de la SAF, equivalente a 791 mil 855; el 28 por ciento en formato digital, es decir, 396 mil 238; el 11 por ciento en el Macromódulo de la Magdalena Mixiuhca, 151 mil 898, y el 4 por ciento restante en módulos de la Secretaría de Movilidad y las alcaldías, con 50 mil 615.

Reiteró que su costo de mil 500 pesos sirve para cubrir únicamente el pago de derecho, dado que el trámite es 100% gratuito, y subrayó que lo acumulado es destinado a un fideicomiso previsto en el Código Fiscal que será utilizado en la implementación del plan de seguridad vial.

“Estamos experimentando una demanda incrementada de alrededor de 60 por ciento, lo cual nos habla no solamente de que tuvimos una gran aceptación por parte de la ciudadanía desde un inicio, sino que hoy en día tenemos muchas ciudadanas y ciudadanos de la capital que están buscando sacar su licencia permanente”, destacó el secretario.

Asimismo, indicó que por instrucciones de la Jefa de Gobierno presentará ante el Congreso, como parte del Paquete Económico 2026, la ampliación por un año para tramitar la licencia permanente, la cual mantendría un costo de este año, ubicándose igualmente en 1,500 para 2026.