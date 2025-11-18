“LOS PERROS QUE SALVARON MI VIDA” SE ESTRENA EN EL CÍRCULO TEATRAL

PARA SANAR CORAZONES ROTOS

Un viaje introspectivo que fusiona autobiografía, poesía canina y música evocadora para revelar la fuerza sanadora del amor incondicional.

Estrena en El Círculo Teatral del 22 de noviembre al 13 de diciembre, con funciones que invitan a la reflexión profunda y el encuentro emocional auténtico.

«Dirección de Estefanía Norato y Abigail Pulido, con la dramaturgia y actuación de Alan Blasco y música original de Ana Tiaré, en un montaje minimalista que rompe con la convencionalidad teatral.

En una valentía artística que desafía los límites de la narrativa convencional, AB Producciones presenta Los perros que salvaron mi vida: un monólogo que va más allá de la simple historia de pérdida, para convertirse en un acto de resistencia emocional y memoria colectiva. Escrito e interpretado por Alan Blasco, este espectáculo emerge como una experiencia trascendental que invita al espectador a explorar los abismos del dolor, las heridas del pasado y la posibilidad de redención mediante la sensibilidad que solo un perro puede ofrecer: esa inocencia pura que comprende más allá de las palabras y los juicios sociales.

La obra se estrena en El Círculo Teatral, del 22 de noviembre al 13 de diciembre, con funciones los sábados y un jueves especial. La narrativa se centra en RUFO, un perro mestizo—inspirada en la propia vida de Alan Blasco— se despliega en escena como un espejo de las heridas y la esperanza humana. La escenografía minimalista, diseñada por Edgar Mora, utiliza sombras, luces y elementos sencillos como una mampara que simula un armario, simbolizando el refugio y el secreto, de modo que el espectador no solo vea una historia, sino que también sienta el vacío, la calidez y la magia de los recuerdos que experimenta Aarón, el alter ego de Blasco.

Norato y Pulido, desde la dirección, lograron un equilibrio: alejándose del efectismo y el melodrama, lograron que la mirada de RUFO —y, por extensión, la percepción del propio Blasco— se conviertan en un vehículo de empatía hacia el público.

Norato afirma: “Queríamos que esa inocencia y esa percepción pura de RUFO trasciendan la idea de un simple perro, para convertirse en un símbolo de comprensión sin prejuicios, capaz de ver más allá de las apariencias y los errores humanos.” Por su parte, Abigail Pulido complementa: “Todo esté narrado desde el ángulo del perro, eso hace que la obra se equilibre mucho y que el dolor de Aarón sea visto con ojos de compasión, de estar ahí en el presente, sin importar las consecuencias o sin tener juicios para Aarón, sólo es estar, como los animales saben estar, eso hace que se equilibre bastante la puesta en escena”.

La música original de Ana Tiaré funciona como un personaje adicional dentro de la obra, no sólo acompaña, sino que también amplifica las emociones, creando un contrapunto entre la ternura y la intensidad del relato. A través de melodías que evocan la alegría ingenua y el lamento silencioso, la obra logra mantener un equilibrio que evita caer en la sentimentalidad, transformando cada escena en una experiencia sensorial de profunda introspección. Una duración de 85 minutos sin intermedio facilita una inmersión total en esta travesía emocional, perfecta para aquellos que buscan confrontar y comprender sus propias pérdidas y sanar heridas del alma.

Testimonio: «Alan Blasco, autor y protagonista

“Escribir e interpretar esta obra ha sido mi forma de exorcizar demonios personales y honrar a Medusa, mi perra real que inspiró a RUFO. Como dramaturgo, cada montaje representa una etapa de mi vida, la pieza anterior giraba en un entorno más sexual y violento donde quería hablar de la crudeza humana, ahora, en esta nueva propuesta, habito un mundo que está cargado de poesía, de luminosidad, es una oda al amor donde se narra todo a través de la inocencia con un lenguaje más apacible”.

Este monólogo no solo busca entretener, sino también instaurar una revolución emotiva en el espectador, invitándolo a cuestionar sus propios prejuicios, miedos y la capacidad de amor y perdón”.

La temporada contempla funciones los sábados 22, 29 de noviembre, 6 y 13 de diciembre a las 19:00 horas, además de una función adicional el jueves 4 de diciembre a las 20:00 horas. Los boletos tienen un precio de $500, con una preventa al 50% ($250) hasta el 21 de noviembre, presentada en línea en boletopolis.com. Se ofrece también un descuento del 30% para estudiantes, maestros e INAPAM, promoviendo el acceso a diversas capas sociales y poblaciones, con el fin de multiplicar el alcance de esta potente obra con impacto social y emocional.

],