Susy Fang. El caso del novio tóxico

Llega a Montena el nuevo libro de Jaime Alfonso Sandoval:

Susy Fang. El caso del novio tóxico es una historia independiente dentro del fascinante Mundo Umbrío. Susy Fang, la gótica de la prepa, es experta en dos cosas: libros y novios tóxicos. Siempre ha soñado con vivir su propio romance paranormal. Parece imposible, hasta que descubre que alguien, o algo, habita la vieja mansión frente al parque, al tiempo que ocurre un desconcertante crimen en el Instituto Burgoa. Redivivos, criaturas paranormales y un asesinato por resolver: arranca una semana movida. Por suerte, Susy ha leído una tonelada de libros, desde terror hasta policiacos. Y junto a su mejor amiga, Nereida (alias Rana Peluda), se preparan para vivir los mejores y más peligrosos días de su vida.

Susy Fang. El caso del novio tóxico es una obra perfecta para generar un semillero de lectores jóvenes y fomentar el amor por los libros.

Este libro es un homenaje a todas las lectoras que han apoyado y disfrutado de las historias de Mundo Umbrío. Con una protagonista fuerte y apasionada por los libros, esta obra busca agradecer y celebrar a las mujeres que encuentran en la lectura una fuente de inspiración y aventura.

Acerca del autor: Jaime Alfonso Sandoval es ya un referente en la literatura juvenil en México; en dos décadas de trabajo ha publicado más de una veintena de obras. Ganador de importantes premios nacionales y reconocimientos internacionales, ha sido traducido al francés y holandés, entre otros idiomas. En Montena ha publicado las novelas Mexicoland, Doce sustos y un perico, Campamento miedo, Ciudad miedo y la célebre saga Mundo Umbrío.