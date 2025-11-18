En fase final, última etapa del Tren “El Insurgente” México-Toluca

Concluyó la obra civil

Se estima una demanda diaria de 140 mil pasajeros de Zinacantepec, en el Edomex, al Metro Observatorio en CDMX

A más de 11 años del inicio de las obras, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que los trabajos en el Tren “El Insurgente” México-Toluca entraron en su fase final, para concluir los 57.7 kilómetros de trayecto entre Zinacantepec, en el Estado de México, al Metro Observatorio en la Ciudad de México.

Con la conclusión de la obra civil se avanza en la última etapa en la instalación de los sistemas electromecánicos como cableado de media y baja tensión y sistemas de señalización y de telecomunicaciones; además, se realizan pruebas de seguridad previo a su apertura total.

En las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga se realizan revisiones minuciosas al equipamiento electromecánico y a la urbanización de las vialidades de acceso; en este último tramo hay un Puente Atirantado, único en el mundo por su diseño en curva y su uso para rieles.

Fue construido con cinco claros con tirantes de acero, pendiente de uno por ciento y curvatura de 800 metros. En su edificación se utilizaron seis mil toneladas de acero de refuerzo y 400 toneladas en el acero de tirantes.

Dicha infraestructura innovadora libra la zona ecológica de la región (junto a la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y la Universidad de la Salud) y protege el manantial que se encuentra debajo.

Este tren conecta al poniente de la Ciudad de México con Toluca, en el Estado de México, circulará a través de una doble vía electrificada a velocidades de entre 90 a 160 kilómetros por hora; se estima que transportará de manera rápida, cómoda y segura a 140 mil pasajeros diarios, a través de 20 unidades cada una con capacidad para 719 usuarios.

El Tren Interurbano tendrá un recorrido menor a 60 minutos y pasará por siete estaciones; dos terminales y cinco intermedias:

– Observatorio

– Vasco de Quiroga

– Santa Fe

– Lerma

– Metepec

– Toluca Centro

– Zinacantepec

Es importante recordar que, en Observatorio, las labores continuarán para construir el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) y el arribo de la Línea 12 del Metro como parte de las fases subsecuentes a la operación de “El Insurgente”.

Este proyecto estratégico del gobierno de México destaca por su visión urbana y por su objetivo de mejorar la vida de las y los habitantes de la Zona Metropolitana de Toluca y del poniente de la Ciudad de México.

Actualmente, el tren se encuentra en fase de pruebas y se planea inaugurar a principios de 2026, lo que marca un hito en el renacimiento de los trenes mexicanos.

Reabierta, la terminal Observatorio del Metro

La terminal de Metro Observatorio, de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que conectará con el Tren El Insurgente, fue reabierta al público el pasado domingo, luego de estar cerrada para una remodelación integral de toda la ruta.

Guillermo Calderón, responsable del proyecto de renovación, sostuvo que se trata del plan de mayor envergadura del Metro que permitirá 50 años más de vida útil de la línea 1, la cual contará con 39 trenes lo que permitirá un recorrido completo de 40 minutos para el traslado de 850 mil usuarios diariamente. “Los viajes serán más rápidos y seguros”, apuntó.

La inversión en las obras a cargo de la empresa china CRRC a lo largo de 20 kilómetros y 20 estaciones de toda la línea incluyó los trabajos de renovación, la adquisición de nuevos trenes y el mantenimiento.

La terminal Observatorio se demolió y reconstruyó en su totalidad, cuenta con nuevos vestíbulos, elevadores, y una amplia zona de torniquetes por el incremento de pasajeros, pues a los 35 mil que ingresaban antes del cierre se sumarán 45 mil adicionales que se incorporarán con la llegada del Tren Interurbano México-Toluca.

Se rehabilitó el túnel, se sustituyeron vías, se renovó la red de drenaje, el sistema de telecomunicaciones, se intervinieron todas las estaciones, que son 100 por ciento accesibles y con nueva iluminación.

El Metro contará con un sistema más seguro y un nuevo puesto de control, así como más de cinco mil cámaras de videovigilancia en las instalaciones y al interior de los trenes.