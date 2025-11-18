Científica de la UAEMéx ganó el Premio Mujeres en Ciencias Biológicas y de la Salud

Esta distinción la otorga la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Salud y el grupo farmacéutico Neolpharma con el propósito de visibilizar el trabajo de investigadoras mexicanas

Toluca, Méx.- La profesora e investigadora de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Hariz Islas Flores, obtuvo el Premio Mujeres en Ciencias Biológicas y de la Salud: Matilde Montoya 2025, distinción que otorga la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), la Secretaría de Salud y el grupo farmacéutico Neolpharma, con el propósito de visibilizar el trabajo de científicas mexicanas cuya labor contribuye a la solución de problemáticas que impactan directamente en la salud de la población.

Mediante este galardón, inspirado en la primera médica mexicana, Matilde Montoya, el gobierno de México reconoce a Islas Flores, quien desde 2009 ha desarrollado una línea de investigación enfocada en el monitoreo de contaminantes emergentes, principalmente fármacos y productos de cuidado personal, presentes en cuerpos de agua y descargas hospitalarias del Estado de México. Su trabajo se centra en evaluar los efectos tóxicos de dichos contaminantes en organismos acuáticos, particularmente mediante el uso del modelo biológico xenopus laevis, ampliamente utilizado en estudios ambientales y toxicológicos.

Islas Flores refirió que su interés por el mundo acuático surgió desde niña, cuando las ranas despertaron su curiosidad. Ese impulso la acompañó durante la maestría y el doctorado en la UAEMéx y, posteriormente, en su trabajo como docente e investigadora desde 2013 en esta casa de estudios. Sin embargo, compartió que durante su trayectoria se ha enfrentado a estereotipos de género, al desafío de equilibrar la maternidad con la labor científica y al diagnóstico de una enfermedad crónica.

“Pensé que ya no iba a poder, pero me di cuenta de que sigo teniendo la capacidad y el tiempo para hacer un trabajo que me apasiona, para inspirar a futuras científicas”, explicó.

Respecto a la obtención del Premio “Mujeres en Ciencias Biológicas y de la Salud: Matilde Montoya 2025”, Hariz Islas expresó que este reconocimiento representa un símbolo de que las mujeres científicas pueden seguir rompiendo barreras y que la ciencia que se realiza en la UAEMéx es ciencia de frontera y con impacto nacional.

De igual manera, consideró como estrategia clave para aumentar la presencia de mujeres en carreras STEM -ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés-, el llevar ejemplos de la labor de quienes ya están transformando la ciencia a primarias, secundarias y preparatorias donde muchas estudiantes aún no conocen modelos cercanos de científicas mexicanas.

En la actualidad, la universitaria y su equipo analizan malformaciones, estrés oxidativo, alteraciones en el comportamiento y otros efectos asociados a la exposición a filtros solares y compuestos farmacéuticos, además de investigar métodos de remoción que puedan ser utilizados en sistemas de tratamiento de agua.