Sheinbaum y su triste realidad

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

¡Vaya momento y país que le tocó administrar a Claudia Sheinbaum!

El pasado fin de semana, en gira por Jonuta y Villahermosa, Tabasco -a donde se fue a refugiar de la marcha de la generación Z-, la mandataria ni siquiera pudo disfrutar de su tamal de chipilín. El torrente de retos, problemas y asedios la persiguieron todo el tiempo en su recorrido por ese estado, al grado de volver a recordar que ni los presidentes Andrés Manuel López Obrador, ni Gustavo I. Madero gobernaron en medio de tanto asedio y crítica, como está ocurriendo con ella. Pero todo eso la hace más fuerte, dijo.

¿Más fuerte?

Su enorme debilidad y vulnerabilidad la mostraron crudamente los acontecimientos del Zócalo, su batalla perdida en el control de la narrativa en medios digitales y tradicionales, en el boca a boca de la sociedad, donde los de la generación Z y todos sus opositores aporrearon con videos y fotos, memes y duros comentarios, a su gobierno y a la 4T al grado de que hasta Donald Trump la descalificó al señalar que en el México de la Presidenta hay ahora mismo graves problemas.

Allá, en Tabasco -tierra de su amado jefe político-, recibió los reportes de las multitudinarias marchas y protestas vividos el sábado en unas 50 ciudades de todo el país, algunas muy numerosas y ruidosas en contra de ella, su gobierno y la 4T.

En Tabasco fue informada, además, del duro recrudecimiento de la violencia en Michoacán y Sinaloa, generada con asesinatos, bloqueos carreteros, balaceras por los 12 cárteles y grupos delincuenciales que operan en esos territorios. Todo ello en evidente reto a su plan de pacificación de esos estados.

Igual, le reportaron que Trump volvió a decir que no descarta una intervención militar directa en México contra cárteles de la droga y que se dijo muy inconforme con los resultados del combate de Sheinbaum contra el tráfico de drogas.

Es casi seguro que la mandataria se llevó a su refugio finsemanal tabasqueño lo dicho por Juan José Sierra, presidente de Coparmex, sobre que, por la incapacidad del gobierno de Sheinbaum para contener a la delincuencia, la sociedad vive sumida en la violencia y miles de empresarios de rodillas por la extorsión… de que el país está cansado de vivir con miedo y de que en todo México se escuchan hoy voces distintas que nos muestran un país cansado de vivir en la incertidumbre y la falta de respuestas… de que detrás de ese enojo están una multiplicidad de delitos, pero sin duda especialmente graves los de extorsión y cobro de piso.

¡UPS!

Un duro y descontón directo a apenas un par de semanas de que en Palacio se hubieran reunido con ella todos los integrantes de la cúpula empresarial para darle su apoyo.

Todo eso sin contar los graves conflictos y retos internos en la 4T como el caso irresuelto y en el peor de los deterioros y descomposición de Adán Augusto López y sus más que vínculos con el cartel de La Barredora, la red del huachicol fiscal y otras corruptelas.

Todo junto a las secuelas de los excesos de los más reconocidos personajes cercanos al ex presidente López Obrador como los de su hijo Andrés Andy López Beltrán, ese multiusos y super ostentoso diputado de Morena llamado Pedro Haces o la ex directora de Conacyt María Elena Álvarez-Buylla, que para donde se le rasque le brotan corruptelas, y los de otros muchos morenistas.

O Gerardo Fernández Noroña, quien se la vive causando escándalos y haciendo peticiones como la de echar fuera de la Mesa Directiva del Senado a la bancada del PAN o presentarse retador ante estudiantes universitarios que lo insultan y repudian, con el único fin de acaparar espacios en los medios y las redes sociales, todo ello en detrimento de la viabilidad política y electoral de la 4T.

¿Se cancela el desfile del 20 de noviembre?

A todo lo anterior se suma hoy la nueva y rápida convocatoria de la generación Z para realizar una nueva marcha este jueves 20 de noviembre de El Ángel al Zócalo, a la misma hora del desfile deportivo-militar tradicional del Zócalo al Monumento a la Revolución.

Ha trascendido -sin ser confirmado hasta ahora- que la presidenta Sheinbaum valora la posibilidad de cancelar el desfile oficial para no llevar las cosas a un choque de unos contra otros.

Sobre todo, que el sábado pasado quedó demostrado que al llamado de la generación Z a expresar su inconformidad, a los jóvenes se sumaron contingentes numerosos de otros muchos sectores agraviados o dañados por la 4T y por el clima de violencia, inseguridad y crisis económica y política que sufre México.

La endeble la circunstancia de la mandataria queda en evidencia, luego de que estos días, al viejo estilo de los priistas, se publicaron desplegados firmados por 24 gobernadores de Morena en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y ayer se reunieron en el Senado el inefable Adán Augusto López y Ricardo Monreal, quienes en su calidad de líderes de las mayorías de Morena en Senado y Diputados y como presidentes de sus Juntas de Coordinación Política, salieron a darle el apoyo de sus senadores y diputados cuando a quienes les debieran dar apoyo es a ellos.

Difícil semana, sin duda, -de las más complicadas en sus apenas primeros 13 meses de Gobierno- para Claudia Sheinbaum.

