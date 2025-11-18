La transformación de Adán

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Que puede ser lo que llevó a cambiar a una persona de prepotente, arbitraria, engreída y altanera a bajarle a su arrogancia y pretender convertirse en un sujeto sencillo y agradable.

No es fácil siquiera intentarlo cuando nunca en tu vida hiciste gala de sencillez y humildad.

Contrario a lo que pregona la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de la figura que deben ser los servidores públicos, humildes y sencillos, el personaje en cuestión era simplemente lo contrario.

Áspero, refractario a la convivencia, se jactaba al decir yo no necesito un jefe de prensa, es más no tengo tratos con la prensa, ni me interesa cualquier tipo de acercamiento con ella.

Así se sostuvo durante su paso como gobernador, secretario de Estado y ahora senador, lejos de la prensa. Así, cercano al poder, pero lejano de otros sectores intentó ser Presidente de la República.

Simplemente su estilo no convenció a nadie, su prepotencia fue tal que cuando fue convidado para aceptar el financiamiento de precampaña, con un monto de cinco millones de pesos, se rehúso y no los aceptó y a cambio gastó cerca de cien millones de pesos en desplazamientos, propaganda y eventos, cifra que nunca justificó.

Ha sido acusado de todo, desde protección a grupos delincuenciales, pasando por ser cómplice de los mismos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y hasta que se vio apurado con cuentas que solamente él entendía, al justificar setenta millones ganados durante un año.

Con todo y que se evidenciaron temas de corrupción y otros ilícitos y amenazas de ser relevado de los cargos que ostenta (sabiendo que eso no ocurriría), pues mantiene el respaldo de quien lo llama hermano.

Se mostraba tan displicente que se la pasaba viendo deportes en su computadora durante las sesiones ordinarias.

Sin embargo, tanto fue el cántaro al agua que Adán Augusto López bajó de su pedestal y se reunió con un grupo de periodistas, donde mostró una falsa simpatía y modestia que asombró a todos los presentes. Tuvo tanta calma que hasta exhortó a un periodista de TV Azteca a que moderara su tono de voz, ya que no era necesario gritar para preguntar.

Un Adán dicharachero, conversador, accesible, convivió con los periodistas que cubren diariamente el Senado de la República, los mismos a los que se negaba a saludar.

El todavía coordinador de los senadores de Morena pasaba rápidamente por el patio, acelerando el paso cuando era requerido para algo.

Ahora los periodistas se preguntan si en realidad habrá cambiado o regresará a ser el mismo sujeto prepotente, engreído, altanero y escurridizo.

Será que los golpes de la vida le enseñaron que la sencillez es la mejor vacuna contra los agravios o que ya estará dando ese cambio ante la eventualidad de que le quiten los privilegios de los que ahora goza.

*********

Quedan dudas sobre la eficacia de la política en materia de seguridad, ya que, al marcharse el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de los estados que visita, se desata la violencia. Será un reto, una provocación o que simplemente el método no está funcionado. Sucede con frecuencia en Sinaloa y ahora en Michoacán.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com