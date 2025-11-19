Organizan en Cozumel el rally “Corro, Bailo y Me Alimento”

En instalaciones del BiblioAvión Gervasio

La actividad es gratuita y se llevará a cabo el martes 25 de noviembre a las 18 horas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) invita a todas las mujeres mayores de 15 años a formar parte del rally “Corro, Bailo y Me Alimento”, una experiencia diseñada para impulsar la activación física y promover estilos de vida saludables. La actividad es gratuita y se llevará a cabo el próximo martes 25 de noviembre a las 18:00 horas, en las instalaciones del BiblioAvión Gervasio.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, dijo que la actividad tiene el objetivo que ser divertida, motivadora y convivencia social y que permita la reflexión comunitaria acerca de la violencia hacia las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones.

El rally, organizado por la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social (PAS), integra dinámicas de movimiento, ritmo y actividad física accesible para todas, combinando ejercicios de bajo impacto, estaciones recreativas y momentos de reflexión sobre la importancia de adoptar hábitos que fortalezcan la salud y el bienestar integral.

A lo largo del recorrido, las asistentes vivirán una experiencia que mezcla energía, baile y actividad física con mensajes sobre autocuidado, para acercar a las participantes herramientas que puedan incorporar en su vida diaria para mejorar su calidad de vida.

La directora de PAS, Dianela Cervantes Chi, subrayó que la FPMC impulsa programas permanentes y temporales dirigidos al bienestar, activación y capacitación de las mujeres, como Bailes Latinos, Pintura y Pintura Textil, entre otros talleres que fortalecen el desarrollo personal.

Mencionó que en el rally “Corro, Bailo y Me Alimento” podrán participar grupos de cinco a diez integrantes y que las inscripciones se realizarán en el BiblioAvión Gervasio. Asimismo, exhortó a las participantes a asistir con ropa cómoda, hidratación personal y la mejor disposición para vivir una jornada llena de energía y convivencia saludable.

Atienden pavimentación Chetumal

La Secretaría de Obras Públicas (SEOP), inició los trabajos de pavimentación en diversas vialidades de la comunidad de Carlos A. Madrazo municipio de Othón P. Blanco. Estas acciones responden al llamado realizado por las y los habitantes a través del programa La Voz del Pueblo, un mecanismo impulsado por la administración estatal para fortalecer la participación ciudadana y garantizar que las obras públicas respondan directamente a las prioridades de cada comunidad.

Los trabajos contemplan la rehabilitación y pavimentación de tramos afectados, entre ellos la calle principal Primero de Julio, donde ya se registra un avance de 300 metros lineales, y donde las labores continuarán en los próximos días hasta completar la atención integral de la vialidad y sus accesos.

Estas acciones tienen como objetivo mejorar la movilidad, brindar mayor seguridad a quienes transitan por la zona y elevar la calidad de vida de las familias.

La SEOP reiteró que se está trabajando en un proyecto integral para concluir la rehabilitación total de la vialidad afectada, con el compromiso de avanzar de manera continua en los próximos días para garantizar una solución definitiva a esta demanda ciudadana.

Además, se destacó que estas intervenciones forman parte de una estrategia más amplia para atender comunidades del sur del estado, priorizando aquellas donde por años se habían acumulado rezagos en infraestructura básica.

Mediante recorridos constantes y el diálogo directo con la población, se están definiendo rutas de acción para mejorar caminos, accesos y condiciones de conectividad en beneficio de todas y todos.

La SEOP reafirma que, en este gobierno cercano y sensible a las necesidades de la gente, se continuará trabajando en territorio y en coordinación con la ciudadanía, impulsando infraestructura con sentido social que contribuya a un Quintana Roo más justo, digno y próspero.