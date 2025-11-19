Mayor disponibilidad de asientos de avión hacia el Caribe mexicano

Recuperación significativa en la conectividad

La expectativa es que las aerolíneas programen nuevas rutas y mayores frecuencias: hoteleros

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.— El sector hotelero del Caribe mexicano proyecta una recuperación significativa en la conectividad aérea para 2025, con un aumento en la disponibilidad de asientos hacia Cancún y la Riviera Maya. La expectativa es que las aerolíneas programen nuevas rutas y mayores frecuencias, lo que permitirá atender la creciente demanda turística y mejorar la ocupación hotelera durante la temporada invernal.

De acuerdo con Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, pese a la reciente reducción de vuelos provenientes de Estados Unidos, no se prevé un impacto negativo para el destino.

“Las aerolíneas estarían programando nuevas rutas y mayores frecuencias a partir del siguiente año, lo que daría un respiro al sector turístico”, afirmó.

El anuncio llega en un contexto en el que Cancún enfrenta lo que empresarios han llamado un “happy problem”: demasiada demanda turística y pocos asientos disponibles. Según reportes, la falta de aviones a nivel global ha limitado el crecimiento del destino, pese a que la demanda internacional se mantiene sólida.

La recuperación de la conectividad aérea es vista como un factor clave para consolidar la competitividad del Caribe mexicano frente a otros destinos internacionales. Hoteleros señalan que el incremento de asientos permitirá elevar la ocupación hotelera por encima del 80% en temporada alta, además de beneficiar a restaurantes, transportistas y prestadores de servicios turísticos.

No obstante, persisten retos: la escasez de aeronaves en el mercado global y los costos operativos de las aerolíneas podrían frenar el ritmo de expansión. Aun así, la expectativa es que el Caribe mexicano se mantenga como uno de los destinos más atractivos para turistas de Norteamérica y Europa.

La Asociación de Hoteles adelantó que continuará trabajando en coordinación con autoridades y aerolíneas para garantizar que la recuperación de asientos se traduzca en mayor derrama económica y estabilidad para el sector turístico en 2025.

Roo supera medio millón de turistas durante el “puente”

Quintana Roo registró la llegada de más de medio millón de turistas durante el puente conmemorativo de la Revolución Mexicana, según informó el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra. El flujo de visitantes se distribuyó entre los 12 destinos turísticos del estado, con Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres a la cabeza en ocupación hotelera.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, los cuatro aeropuertos internacionales del estado —Cancún, Cozumel, Chetumal y Tulum— rebasaron en conjunto las 600 operaciones aéreas diarias, destacando Cancún con más de 500 vuelos en el primer día del puente.

El barómetro hotelero reflejó una ocupación superior al 75% en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, lo que representa un repunte significativo tras meses de baja temporada, en los que algunos destinos llegaron a registrar índices por debajo del 50%.

Cueto Riestra destacó que estas cifras marcan el inicio de la temporada alta de fin de año, que se espera mantenga un flujo constante de visitantes nacionales e internacionales hasta enero de 2026.

“Con estos números prácticamente se da por iniciada la temporada alta de fin de año”, afirmó el funcionario.

El puente de la Revolución Mexicana, celebrado del 15 al 17 de noviembre, generó una derrama económica importante para hoteles, restaurantes, transportistas y prestadores de servicios turísticos, consolidando a Quintana Roo como uno de los principales motores del turismo nacional.

La llegada masiva de visitantes también reactivó la conectividad internacional, con vuelos provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, además de un incremento en el turismo nacional que aprovechó el fin de semana largo escolar.

Con este repunte, el sector turístico de Quintana Roo se prepara para enfrentar la temporada decembrina con expectativas de ocupación superiores al 80%, lo que permitirá cerrar el año con cifras positivas y reforzar la recuperación económica del estado.