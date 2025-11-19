Presentan Quinta Edición del Encuentro de Arte Textil Mexicano

Del 27 al 30 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos

Movimiento cultural que defiende, celebra y promueve las tradiciones de nuestro país

Texto y fotos: Asael Grande

Del 27 al 30 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos se llevará a cabo el Encuentro de Arte Tradicional Mexicano 2025, el movimiento cultural que defiende, celebra y promueve las tradiciones artesanales de nuestro país.

En su primera edición, 2021, la convocatoria recibió más de 2,000 propuestas de creadoras y creadores tradicionales provenientes de diversas regiones del país, quienes plasmaron la riqueza de sus tradiciones, técnicas y conocimientos heredados. El encuentro busca transformar la visión sobre el trabajo de las comunidades artesanas al promover la dignidad y el comercio justo para las y los creadores del país, así como la defensa de los derechos colectivos de las comunidades creadoras del arte tradicional mexicano.

El movimiento ORIGINAL, que promueve la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, crece para fortalecer el arte y la cultura de los pueblos originarios y afromexicanos: “se trata del primer lustro de Original; una de las políticas culturales que inició en el 2021 que es principalmente para acompañar, reconocer a las comunidades creadoras del país, no sólo es un evento, Original se ha consolidado como una política cultural centra que interviene en las comunidades, no solamente con capacitaciones, abriendo mercados justos, cambiando la conciencia de los consumidores para no regatear y entender el valor del patrimonio vivo ancestral que implica cada una de las piezas únicas e irrepetibles, además de artesanos, hicimos una distribución distinta del espacio para recuperar el espacio verde, para espacios familiares y que sea un espacio de convivencia, se fortaleció un programa de música y danzas originarias de varias partes del país, no sólo las textiles”, comentó en conferencia de prensa, Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura de México.

Por su parte, el músico y profesor mexicano, Horacio Franco, Vocero de la Quinta Edición del Encuentro de Arte Textil Mexicano, dijo que “Original ha provocado una reivindicación de nosotros mismos como mexicanos, tenemos todos que estar conscientes, de donde vengamos, que al ser mexicanos nos ponemos esta reivindicación como una nación progresista, plural; voy a realizar paisajes sonoros, algo especulativo referente a la música prehispánica, obras con una flauta y con un tambor”.

Para la edición 2025, por indicación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se preparan cuatro ediciones: Mérida, Yucatán; Tijuana, Baja California, y dos en Ciudad de México, en el Complejo Cultural Los Pinos, además de encuentros de fibras naturales, cerámica, tintes naturales y filigrana, entre otros.

Las categorías de participación son: Textil, Joyería (en cualquier material), Calzado, Complementos (como bolsas, fajas, cinturones y sombreros, entre otros) y Arte utilitario y decorativo. ORIGINAL es un movimiento cultural que crea conciencia sobre el valor del trabajo artesanal y los derechos de la propiedad colectiva, al impulsar y proteger artesanos de pueblos indígenas y afrodescendientes en diversas manifestaciones artísticas y culturales.