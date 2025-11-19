Fundamental, generar más oportunidades laborales para jóvenes: regidor Paulo Lara

Destaca iniciativa de Morena en el Congreso

Naucalpan, Mex.- Es una excelente iniciativa de los diputados de las bancadas de Morena, PVEM y PT, quienes coincidieron en la necesidad de generar oportunidades laborales para personas jóvenes, mediante la celebración de convenios entre las dependencias competentes del Ejecutivo estatal.

Así lo señaló el regidor Paulo Lara, luego del análisis de la propuesta para modificar las leyes estatales de la juventud con la finalidad de que se atiendan las necesidades laborales a efecto de que sean agentes de cambio en sus comunidades, promoviendo su desarrollo integral y su participación activa en la sociedad.

El también Comisario del OAPAS recordó que “esa propuesta busca apoyar una política de vinculación entre las juventudes y el mercado laboral, dado que representan un tercio de la población estatal, ya que hay 5.07 millones de personas, cuyas edades oscilan entre los 12 a 29 años entre los casi 17 millones mexiquenses en la entidad”.

Asimismo, Paulo Lara celebró que se siga legislando con perspectiva de juventud, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en diciembre se extenderá la convocatoria del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Finalmente, el representante popular destacó el trabajo del gobierno municipal de Naucalpan, que encabeza el alcalde Isaac Montoya, para favorecer a las y los jóvenes naucalpenses.