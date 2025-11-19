El gobierno de Isaac Montoya procura la salud de naucalpenses

Beneficios a comunidades con servicios gratuitos

Naucalpan. Méx.- En poco más de dos meses, el gobierno de Naucalpan, que preside el alcalde Isaac Montoya Márquez, llevó el programa Impulsando tu Salud a 20 comunidades y ha ofrecido más de 10 mil servicios gratuitos, como estudios de laboratorio, así como servicios médicos, atención óptica, medicamentos, servicios dentales y cortes de cabello, entre otros.

En calle Mandarina de la colonia Las Huertas Tercera Sección, el presidente municipal reiteró que todos los días se trabaja para devolverle el brillo y la prosperidad a las comunidades donde habita la mayoría de la gente y llevar la justicia social tanto a las comunidades, como a los fraccionamientos y también a los pueblos.

Al momento, Impulsando tu Salud tiene afiliadas a 3,270 beneficiarios, las personas que lo soliciten pueden acceder al menos a tres de los servicios, tanto para sí mismos, como para sus hijos o familiares. También pueden continuar requiriendo los medicamentos que necesitan al acudir a las diferentes jornadas de salud o en los centros de salud del DIF.

Sobre este programa coordinado por el Sistema Municipal DIF, Montoya Márquez enfatizó que su gobierno tiene el compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes y, también, superar el abandono en el que se ha mantenido al municipio por años, además de trabajar en la prevención de la salud.

En la unidad médica móvil se brindan servicios ópticos, farmacia, así como tomas de muestra y dentista. Algunos de los Estudios de Laboratorio que se pueden requerir son: Perfil Diabético, Química Sanguínea 6 elementos, Examen General de Orina, V.I.H, entre los 20 disponibles.

Por otra parte, en los servicios dentales se incluyen curaciones, extracciones (excepto molares del juicio), limpieza dental, aplicación de flúor, resinas y rayos X dentales.