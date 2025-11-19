El PT llama a frenar los abusos en tarifas de pipas de agua en Edomex

Triplican el precio del servicio

Valle de México.- El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de México y diputado federal, Reginaldo Sandoval Flores, hizo un llamado urgente a los operadores de pipas de agua en la entidad para reflexionar sobre los costos que están aplicando, luego de diversas denuncias ciudadanas que señalan aumentos que incluso triplican el precio regular del servicio.

Estas quejas, documentadas en distintos municipios, exponen cobros que superan los 2000 y hasta 3000 pesos por un servicio que debería rondar los mil pesos, dependiendo del volumen y la zona.

Sandoval Flores destacó que, si bien es cierto que el reciente operativo estatal busca poner orden en este sector, esta medida no debe convertirse en un pretexto para castigar el bolsillo de las familias mexiquenses. “Parece que castigan al pueblo en lugar de tener voluntad para ponerse en orden. No se puede lucrar con la necesidad de la gente, y menos cuando se trata del acceso al agua”, afirmó.

El diputado petista señaló que el aumento irregular en las tarifas de pipas coloca en situación de vulnerabilidad a miles de hogares que dependen de estos servicios por la falta de abasto regular, y subrayó que el agua es un derecho humano, no una mercancía. Por ello, pidió a los operadores ajustarse a tarifas justas y transparentes, alejadas de prácticas especulativas.

Asimismo, llamó a las autoridades municipales y estatales a redoblar esfuerzos para construir y fortalecer la infraestructura hídrica en comunidades donde el suministro es insuficiente o inexistente. Aseguró que únicamente con obras estratégicas -como nuevas redes de distribución, pozos y sistemas de captación- se podrá disminuir la dependencia de pipas y evitar que los precios se presten a abusos o negocios al margen del interés público.

Finalmente, Sandoval Flores reiteró que el Partido del Trabajo estará vigilante y acompañará las demandas ciudadanas para garantizar que ninguna familia sea víctima de cobros excesivos. “Debemos poner fin a la especulación y priorizar el derecho al agua. El PT seguirá del lado del pueblo mexiquense para asegurar un servicio justo y digno”, concluyó.