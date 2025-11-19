Cusaem anuncia su primera Carrera Navideña 2025 en el Parque Naucalli

Tlalnepantla, Méx.- Por primera vez en su historia, los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) convocaron a sus elementos y a sus familias a participar en la Primera Carrera Navideña 2025, que se realizará el próximo 6 de diciembre en el Parque Naucalli. El evento busca fortalecer la convivencia, el trabajo en equipo y el sentido de comunidad entre quienes integran la corporación. La justa deportiva contempla distancias de 3 y 6 kilómetros, con un total de 10 categorías distribuidas entre ramas varonil y femenil.

La participación será gratuita. Las personas interesadas solo deberán llenar un formato donde se solicita información básica, tipo de sangre y un contacto de emergencia, como medida preventiva para los corredores. El registro se realizará directamente en las oficinas del cuartel de La Loma, donde se entregarán los formatos de inscripción.

La corporación destacó que esta carrera marca un precedente para impulsar actividades que fortalezcan el bienestar físico y emocional de sus integrantes, además de promover la unión familiar en un ambiente deportivo y seguro.